Roban la vivienda del boxeador cochabambino ganador de una medalla

COCHABAMBA

El cochabambino Brian Fernández, que consiguió la medalla de bronce en la categoría peso minimosca de boxeo, de los Juegos Suramericanos sufrió el robo de 800 dólares, computadoras y joyas, el jueves por la noche en la zona de Itocta (zona sur).

De los 800 dólares 100 correspondían a los viáticos que le dio el Gobierno nacional por participar del evento deportivo. “Yo le di a mi mamá el dinero para que haga construir la muralla de mi casa”, contó el deportista.

El robo sucedió a las 22:00 del jueves cuando su casa estaba vacía porque habían asistido a un evento familiar, a su retorno uno de sus vecinos le contó que había escuchado ladrar a varios perros.

Pero el consuelo de Fernández, es que los malechores no se llevaron su medalla de bronce, la presea no estaba en su casa y la tenía con él, porque tenía una entrevista en un medio televisivo. “Ese es mi único consuelo, más bien no se la han robado”, dijo.

Ahora el boxeador espera ayudar a su familia con el dinero del premio comprometido por el Gobierno a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Suramericanos.

El cochabambino Fernández, conocido como el “Demonio de Tasmania”, le dio una nueva alegría a Bolivia al conseguir la presea bronceada en la disciplina de boxeo.