En 13 años el Concejo Municipal de Quillacollo posesionó a 9 alcaldes

El Concejo Municipal de Quillacollo suspendió ayer al alcalde constitucional Eduardo Mérida y posesionó en su lugar al legislador de su mismo partido (FPV), Zacarías Jayta, como ejecutivo interno.

La designación convirtió a Jayta en el noveno alcalde municipal desde 2005. Sin embargo, en 13 años, sólo se realizaron cuatro elecciones para elegir al ejecutivo local, señalaron asambleístas y juristas consultados por este medio.

En 2005, Ricardo Mercado ganó las elecciones municipales, pero el Concejo Municipal lo censuró a fines de 2006, tras desatarse una serie de denuncias de corrupción y nepotismo en su gestión.

Posteriormente, Héctor Cartagena ganó los comicios municipales de 2010 con la agrupación Unidad Nueva Esperanza (UNE). Sin embargo, no ejerció porque el órgano legislativo municipal suspendió sus funciones por las denuncias de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y daño económico al Estado.

En 2011, Charles Becerra (Unidad Nueva Esperanza) ganó las elecciones en la Alcaldía de Quillacollo.

Finalmente, Eduardo Mérida obtuvo el primer lugar en los comicios municipales de 2015 con el partido FPV.

Entre 2005 y 2013, el legislativo local designó como alcaldes a Hugo Miguel, Orlando Espinoza, Marcelo Galindo, Héctor Cartagena, Carla Lorena Pinto y Zacarías Jayta.

El viernes, el juez de Sentencia Primero de Quillacollo, Elvis Isaac López, emitió una resolución que instruyó al Concejo Municipal suspender temporalmente a Mérida en un plazo de 72 horas.

El documento argumentó que la autoridad no puede seguir en el cargo porque tiene pliego acusatorio y sentencia condenatoria de tres años y seis meses por la presunta falsificación del certificado de su libreta militar.

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) sostuvo que la suspensión fue provocada por una crisis política que inició Mérida en 2015, cuando apoyó públicamente el referéndum que buscó una nueva reelección del presidente Evo Morales.

“La suspensión es fruto de una combinación entre la persecución del MAS y la instrumentalización del aparado jurídico. Hoy, Mérida no tiene apoyo de la población porque ha traicionado el voto de la gente, empeñado por corrupción, autoritarismo y falta de obras importantes”, señaló.

Los 10 concejales de Quillacollo habilitados para votar eligieron ayer de forma unánime a Jayta para asumir como alcalde suplente hasta que Mérida presente un recurso de amparo constitucional.

“La suspensión tiene lugar hasta que se resuelva la apelación de Mérida, pero, dadas las circunstancias y cómo se maneja el sistema judicial, lo más probable es que Mérida no vuelva a la Alcaldía”, señaló Beramendi.

Al respecto, el alcalde suspendido, Eduardo Mérida, anunció que presentará un amparo y calificó la medida como un golpe municipal, porque atentaría contra la sentencia 2055/ 2012, que declara inconstitucional esta acción.

Mientras tanto, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, consideró que el Concejo Municipal y el Juez estarían realizando una mala aplicación del ordenamiento jurídico, porque se vulnera el principio de presunción de inocencia.

“Si una orden está mal dada, no se debe cumplir. Se puede argumentar que se debe cumplir la Constitución y no una orden que está por debajo”, señaló.

TESTIMONIOS

"Lamentablemente, en Quillacollo es un triste ‘pasanaku’ entre politiqueros que más se ocupan de sus propios intereses. Una vergüenza para el pueblo de Quillacollo, que estamos sufriendo estas acciones de la política sucia, asquerosa. No hay palabras para los vecinos de Quillacollo.

Mario Cossío

Vecino de Quillacollo

"Están faltando al voto de las personas, han votado por un alcalde. Interrumpir un proceso de trabajo para poner nuevas personas no elegidas por el pueblo no me parece.

Deberían hacer una nueva elección, no designar a dedo por 10 u 11 personas.

Alfio Pacheco

Vecino de Quillacollo