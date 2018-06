Familias con enfermos graves luchan por legalizar el cannabis

“No es una propaganda hippie, estamos hablando de una realidad”, afirmó Simón Heredia parte de la asociación Jampi Q’umir (Medicina Verde), que impulsa la despenalización del cannabis (marihuana) para la salud.

Además, desde hace un año trabaja para reunir a los padres de niños con diferentes enfermedades crónicas como cáncer, epilepsia y esclerosis múltiple.

Actualmente, en el país la asociación cuenta con 30 integrantes. “Cada día se suman más personas, queremos llegar a la mayor cantidad de familias”, declaró Heredia.

La organización trabaja para pedir que el Gobierno implemente políticas públicas de salud a través de la legalización del uso del cannabis para atender las necesidades de población vulnerable.

“Con la despenalización del consumo del cannabis las personas pueden acceder a una medicina económica y sin efectos secundarios”, dijo.

Remarcó “que 5.000 pacientes podrían acceder a una medicina económica”.

Son varias las personas que ante las restricciones se ven obligadas a recurrir al “mercado negro” para conseguir marihuana. Acuden a intermediarios o se contactan con gente que fabrica el “aceite de cannabis”, relató.

Una persona, que guarda su identidad en reserva, contó: “La suegra de mi hijo tenía cáncer y tuvo que acudir al mercado negro para conseguir marihuana. Sólo eso le ayudaba a calmar el dolor”. Siguió: “Meterse al mundo del mercado negro es terrible, muchas veces te engañan y no te venden marihuana pura, sino mezclada con pasto”.

Menos sufrimiento

Heredia explicó que la mayoría de casos atendidos son de niños que tienen enfermedades como epilepsia y cáncer. “Si se pudiese despenalizar el consumo de marihuana en Bolivia las personas terminarían su sufrimiento”, dijo.

Pese a que su consumo está penado por la Ley 1008, varios padres de familia se ven obligados a buscar o a fabricar el aceite.

La necesidad una madre de un niño que sufre más de 92 convulsiones al día, prácticamente, la obliga a buscar a los “intermediarios” para acceder al “medicamento”, que le ayuda a paliar la enfermedad que aqueja a su hijo.

“Con la Ley 1008 si encuentran a una mamá con un frasquito del aceite de cannabis tratando a su hijo cae como un narcotraficante”, lamentó Heredia.

“Entre 1999 y 2000 he sufrido seis microinfartos y tuve un microinfarto cerebral. Esto alteró mi corazón. Yo no podía hablar, no podía ver, estaba como vegetal. En contacto con una persona que hace medicina natural he acudido al uso de un aceite hecho con marihuana que es traído desde Chile”, contó un paciente con enfermedad crónica. Siguió: “Empezado el tratamiento, la recuperación fue fabulosa, mi estrés desapareció”.

Una de las representantes de la Asociación Boliviana de Personas con Esclerosis Múltiple, Tomasa Portugal, manifestó que con el uso del aceite el dolor que sienten se reduce.

“En Uruguay ya está legalizado, sería bueno que aquí se legalice. Deben tomar en cuenta que para nuestra enfermedad no existe una cura, lo único que podemos hacer es calmar nuestro dolor”, manifestó.

“Muchos le temen al narcotráfico, dicen que si se despenaliza el cannabis habría niños fumando, pero acaso no es algo que se ve en este momento. No sería más importante quitar todo eso al narcotráfico y que se beneficie el Gobierno”, dijo Heredia.

Familias interesadas

El objetivo de la asociación Jampi Q’umir es llegar a más familias y personas que necesitan el cannabis.

Colombia regula cultivo de cannabis

A finales del 2018, Colombia iniciará la venta de cannabis para uso medicinal, esto tras la regulación controlada por el Estado para el uso de la hierba.

Venta de marihuana en Uruguay es legal

En julio de 2017, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta de marihuana.

Cannabis medicinal en Argentina

El Parlamento argentino convirtió en ley el proyecto que avala el uso medicinal de la marihuana.

Elaboración de cannabis también está regulada

1_me_2_andiaaaaaa.jpg Una muestra de semillas de cannabis o marihuana decomisada por le Felcn. HERNÁN ANDIA

Otra razón para la despenalización es que la elaboración del aceite de cannabis tiene algunas restricciones fitosanitarias para evitar que el paciente adquiera una infección o bacteria de la planta.

La marihuana que ofrece el “mercado negro” podría tener fungicidas o químicos. “Si la planta tiene químicos, en el proceso de extracción del aceite también se extraen estos químicos llegando a dañar más al paciente”, explicó Simón Heredia, parte de la asociación Jampi Q’umir.

Sin norma

El responsable de la Unidad de Movilización Social en Salud del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Luis Copa Durán, informó que no existe una normativa sobre el consumo de marihuana. “Es ilegal portar unos cuentos gramos”, declaró.

Resaltó la importancia que tiene como Sedes para que se inicie una campaña para promover el uso medicinal de la marihuana, ya que científicamente se demostró que el consumo sirve para controlar el estrés, cáncer y otras afecciones.

“En otros países se está promoviendo el uso medicinal”, dijo.

Manifestó que a la marihuana incautada y destruida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se le debería dar un uso específico. Por el momento no existe una regulación al respecto.