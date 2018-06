El registro de armas de fuego para civiles excluye el test psicológico

No sorprende que, en los atracos y robos, los delincuentes utilicen armas de fuego para cometer el delito. Por ello, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, la cual determina que el acceso de las personas civiles a estos artículos se pueda autorizar previa evaluación psicológica, sin embargo, ese requisito no se cumple porque la norma no fue reglamentada.

Sólo en nuestro departamento, 50 personas han obtenido este permiso desde mayo de 2017 hasta mayo de este año. La dirección de Registro de Armas de Fuego de Uso Civil (Reafuc) de la Policía no realiza este examen psicológico a los civiles debido a que “la reglamentación de la Ley 400 no ha determinado este aspecto”, dijo el encargado del Reafuc en Cochabamba, Aldo Justiniano.

Explicó que los funcionarios policiales tratan de hacer lo que pueden para no entregar permiso a una persona con algún tipo de patología mental. “Si yo notaría en usted algún problema muy grave, no le damos el permiso”, indicó Justiniano.

En 2015, el entonces viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, indicó que las nuevas licencias civiles para uso de armas de fuego se extenderán, incluso, previo examen físico y psicológico, que debía realizar en el Instituto de Investigaciones Técnico Científica de la Universidad Policial (Unipol).

Como se han omitido esas dos evaluaciones, los requisitos que sí se cumplen son la entrega de certificado de antecedentes penales, de violencia y narcotráfico, solicitud escrita fundamentada, carnet de identidad, croquis de la vivienda, boleta de aviso o factura de servicio de electricidad y la factura de compra del arma. El pago de valorados y certificados es de 900 a 1.000 bolivianos y el permiso se puede obtener en una semana.

En Cochabamba, la Policía ha registrado 2.600 armas en la etapa de amnistía; después de mayo de 2017 a mayo de este año, se han registrado 50 armas nuevas; sólo este año, se han registrado entre 18 a 20 armas nuevas. El promedio de registro es de dos armas por mes, explicó Justiniano.

Existen las siguientes categorías: deportes, caza, seguridad y colección. En el departamento hay cinco tiendas autorizadas para la venta de este tipo de armas.

El funcionario indicó que lo que más registran son armas largas o rifles, que solicitan personas del campo para defenderse de algún animal silvestre peligroso. Pero también empresarios o personas en riesgo las pueden obtener.

“Ellos deben comprobar que es por seguridad o que su vida está en peligro”

El experto en armas Samuel Montaño explicó que el registro, en la etapa de amnistía, se realizó de manera improvisada, debido a que las armas se registraron sin tomar en cuenta la procedencia y tampoco se limitó la cantidad que cada persona puede tener.

Venta en Facebook

“Vendo rifle calibre 22 a varilla, con registro, en muy buen estado, poco uso, único dueño”; “En venta fusil máuser apto para campo o cacería”; “Busco pistola 9 mm. Bs 1.400 en efectivo y al cash”; “Busco un revólver calibre 38, plata en mano”, dicen publicación en los integrantes de un grupo en Facebook.

La venta y compra de armas en redes sociales o cualquier otro lugar no autorizado es un delito, sin embargo, las mismas existen.

laura_seg_3_apg.jpg Policías exponen armas secuestradas a delincuentes en Santa Cruz. APG

Militares y policías

El experto Samuel Montaño cree que la tenencia debe ser regulada al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía, que son los que las venden o se apropian de ellas.

Explicó que muchos militares tienen colecciones de armas. “Hay militares que se adueñan de las armas que usan. ¿Quién controla eso?, ¿los años de servicio no le dan derecho de apropiarse de un bien del Estado? En una exposición en La Paz, una institución militar exhibía un fusil, pero el próximo año ya no estaba. Cuando pregunté sobre su paradero, nadie supo darme razón”, dijo.

En 2017, en Cochabamba se registraron dos casos de militares que mataron a sus parejas haciendo uso de armas de fuego de la institución, a las que tuvieron acceso en horas que no estaban de servicio y las sacaron de la institución.

Añadió que también se han dado casos en los que militares robaban municiones para vender la pólvora a los mineros. En otro caso, policías se molestaron cuando se pretendía controlar el uso del armamento. “Antes, cuando los delincuentes peruanos ingresaban a nuestro país, traían sus propias armas, pero ahora no lo hacen, porque es muy fácil comprar armas en nuestro país”, debido a esa situación.

La ley sanciona por el delito de tráfico ilícito de armas a policías y militares que roben armamento y a quienes importen o reciban ilegalmente este tipo de equipos.

50 AUTORIZACIONES NUEVAS

se entregaron desde mayo de 2017 a mayo de este año. En la etapa de amnistía, se registraron 2.600.

ANÁLISIS

“Hay vacíos legales y sólo se controla el ámbito civil”

Samuel montaño Experto en armas

Me invitaron a la promulgación de esta Ley (400), pero el primer gran vacío es que en esta ley es el control para el ámbito civil. A usted, como ciudadano, le dicen que no puede tener armas y, si tiene, se debe controlarlas y registrarlas, pero (el control) no se da en el control o tráfico de armas en las Fuerzas Armadas y la Policía.

No es ningún secreto que la comercialización de armas del Ejército, se da diariamente en los mercados negros. El primer vacío que tiene esta ley es que no se controlan las fuentes que no son las únicas, pero son parte del abastecimiento: Fuerzas Armadas y la Policía. Pero tampoco se controla el tipo de armamento registrado en la amnistía. Conozco gente que tiene armas de uso exclusivamente militar y las han registrado en la amnistía.

laura_seg_2_el_deberrrr.jpg La Aduana y las FFAA exponen armas que ingresaron por contrabando. EL DEBER

No hay control en la venta de armas de fogueo

La Ley 400 de Control de Armas de Fuego también regula la tenencia y comercialización de armas de fogueo o de aire comprimido, pero este aspecto no se ha reglamentado, por lo que su venta y adquisición no está regulada por el momento.

Este medio pudo verificar que las mismas se venden sin problema en las tiendas de artículos de caza y en tiendas de productos de artículos americanos usados.

Una pistola de fogueo que dispara perdigones era comercializado en un mercado de la zona norte a 770 bolivianos. La pistola era muy similar a un arma de fuego.

En cambio, en las tiendas de artículos militares y policiales del centro de la ciudad, no se encuentra este tipo de armas, pero sí otros artículos como puñales, manoplas y otros de defensa personal.

“La venta de armas de fuego es prohibida”, dijeron.

En cambio, la propietaria de una tienda autorizada por la Policía para la venta armas de fuego indicó que la venta de este tipo de artículos es muy peligrosa.

“Yo no las tengo en exhibición, están lejos de aquí, en una caja fuerte, porque en la Guerra del Agua la población saqueó una tienda que vendía las armas”, señaló la comerciante.

La negociante comercializa sólo rifles para caza e indicó que vende un arma cada dos meses.

DIFERENTES OPINIONES

"Los policías no pueden vender sus armas, eso está prohibido. La institución compra el armamento para los uniformados. Estamos trabajando en el registro de armas nuevas en el Reafuc.

Raúl Grady

Subcomandante de la Policía

"La gestión pasada se ha detectado a un joven tratando de vender dos escopetas en redes sociales, pero eso es ilegal, no se puede hacer, por lo que fue detenido. Todas las armas de uso civil deben estar registradas.

Jhonny Corrales

Director Felcc