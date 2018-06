Concejales declaran ante la Fiscalía en calidad de testigos

En el transcurso de la mañana, los concejales municipales; Sergio Rodríguez, Carlos Coca y Celima Torrico prestaron su declararon en calidad de testigos por el caso de importación de mochilas chinas entregadas al municipio.

"Hemos entregado la documentación, además como concejales solicitamos anteriormente que nos remitan la documentación del proceso de contratación de mochilas, pero no fue aprobado debido a que cuatro concejales se opusieron. Nosotros no participamos del proceso, el Concejo no participa en compras por debajo de los 70 millones, estamos en calidad de testigos", dijo Sergio Rodríguez.

Por su parte, Carlos Coca, manifestó que es necesario que este caso se esclarezca y pide que se sancione a los implicados.

"Preguntaron si tomamos conocimiento del caso y qué acciones tomamos al respecto. El presidente del Concejo ha tomado acciones para que el mismo se ponga como parte querellante", dijo.