Fiscalía inicia investigación contra la juez del caso mochilas y la convoca a declarar

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó que el Ministerio Público iniciará una investigación contra la jueza anticorrupción Sara Céspedes por la presunta comisión del delito de prevaricato al unir los dos casos relacionados con la compra de mochilas escolares.

El pasado viernes, tras instalar la audiencia cautelar por el caso Mochilas II, la jueza anticorrupción Sara Céspedes dio a conocer la determinación de unir los dos procesos por los que se imputa al alcalde José María Leyes.

Vera argumentó que el pasado 5 de junio la Fiscalía recibió una notificación por parte de la dirección jurisdiccional de este caso en que se desestimaba la unificación de los dos casos y que el pasado viernes se dio a conocer una resolución que contradecía esta primera determinación.

“El día viernes nos sorprendemos con la existencia de dos autos totalmente contradictorios, los cuales vulneran la norma procesal, no hay una coherencia de los que se nos notifica por escrito y con la lectura que se hace de otro auto”, indicó el fiscal departamental. Aseguró que esa instancia no fue notificada sobre la decisión de la juez, lo cual no dio oportunidad a que pueda ser refutada.

Asimismo, Vera objetó que los casos mochilas I y II, si bien existen algunas personas que son parte de ambas investigaciones, las circunstancias son diferentes. “Eso la señora juez en un principio acogió y posteriormente sin ningún fundamento dispone una acumulación”, añadió.

El fiscal indicó que se convocó a la juez Céspedes para que presente su declaración informativa en horas de la tarde. “De acuerdo a ello nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes”, expresó.

Ayer, Gobierno, a través del Viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, anunció que apelará la decisión de la juez Céspedes y había pedido que el Ministerio Público también se manifestarse al respecto.

Mientras tanto, en horas de la tarde se tiene previsto que el juzgado anticorrupción reinstale la audiencia de medidas cautelares de José María Leyes por el caso Mochilas II.