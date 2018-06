Iniciarán demolición de puente y cerrarán por 3 días un tramo de la Av. Ayacucho

COCHABAMBA |

La Asociación Accidental Tunari, empresa encargada de la construcción del Tren Metropolitano, anunció que mañana iniciarán los trabajos de demolición del puente Esteban Arze (ferroviario), ubicado en el sector sur de la avenida Ayacucho.

Las tareas arrancarán a las 22:00 de mañana y concluirán el sábado a las 04:00. Durante este lapso el tramo que comprende desde la intersección de la avenidas Ayacucho y Arani hasta la 6 de Agosto permanecerá cerrado.

La empresa coordinará con el Organismo Operativo de Tránsito para habilitar rutas alternativas durante estos tres días de cierre de la vía.

“Personal de seguridad estarán las 24 horas colaborando en que no se produzca un accidente”, manifestó el gerente de la Asociación, Domingo García.

Tras la demolición del puente se iniciarán las obras para la construcción de una nueva estructura por donde circularán las líneas amarilla y verde del tren metropolitano.

El pasado mes de abril, la Alcaldía de Cochabamba paralizó obras en el puente ferroviario, para evitar su demolición. Una norma municipal declaró a esta estructura como patrimonio arquitectónico de Cochabamba. Se indicó que el precinto se mantendría hasta que la empresa constructora recurra a la vía legal para anular la Ley Municipal No. 100.

Estas son las rutas alternativas mientras se realice la demolición del puente.

De norte a sur

Ruta 1: av. Ayacucho, C. Cliza, bordeando el sector de la Coronilla, rotonda Cementerio, av. Sajama, av. Aroma y av. Fuerza Aérea.

Ruta 2: av. Ayacucho, c. Cliza, bordeando el sector de la Coronilla, av. Cabildo, c. Capinota, av. Panamericana con alternativa a c. Lucia Alcocer.

Ruta 3: av. Aroma, av. Bartolomé Guzmán, rotonda Cementerio, continuando por Bartolomé Guzmán, c. Mururata, av. Fuerza Aérea.

Ruta 4: av. Aroma, av. Bartolomé Guzmán, rotonda Cementerio, continuando con Bartolomé Guzmán, c. Murarata, av. Aroma (Siles), av. Fuerza Aérea.

Sur a Norte

Ruta 1: av. 6 de Agosto, c. Angostura, c. Arani, Av. Ayacucho.

Ruta 2: av. Panamericana, c. Capinota, av. Cabildo, av. Ayacucho

Ruta 3: av. 6 de Agosto, av. Cabildo, av. Ayacucho.

