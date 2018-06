Carla: “Cuando haya justicia recién me voy a ir”

Pese a las constantes amenazas y agresiones que recibe Carla (40) y su pequeño hijo (5), ella decidió quedarse a vivir en la OTB Kennedy II, en el municipio de Vinto, hasta que se haga justicia.

Pedro Moscoso Méndez (21), su vecino, violó a Carla en 2017 y el único testigo del horroroso hecho es su hijo. Ambos son amenazados y agredidos por parte de la familia de Moscoso, pero además por algunos miembros de la pandilla La Honda, a la cual él pertenecería el acusado.

Moscoso está en la cárcel de San Pablo con detención preventiva, empero busca salir de la misma acogiéndose al plan de descongestionamiento carcelario que implementa el Tribunal Departamental de Justicia y la Fiscalía.

“Yo y mi hijo (5) estamos amenazados de muerte, pero yo no me voy a ir de aquí hasta que se haga justicia”, dice Carla. La audiencia está fijada para hoy a las 9:40 en el mismo penal.

Pandillas causan temor

Los vecinos de la OTB Kennedy II en Vinto viven con temor y por las noches no se animan a salir, pese a que escuchan gritos.

Manifestando miedo cuentan que hay varias pandillas que se reúnen en la cancha del barrio y en el río K´ora I. “Cometen asaltos, es peligroso andar por aquí en la noche y la Policía no viene. Nosotros llamamos, pero no vienen. Ellos se reúnen todos los días, a veces escuchamos gritos”, dijo una vecina que prefirió no identificarse.

En la cancha del barrio, donde se reúnen los pandilleros, según los vecinos existen paredes con varios grafitis.

Amenazas

El hermano del acusado de violación, que es policía con grado de sargento, denunció a Carla en la Defensoría de la Niñez acusándola de maltratar a su hijo, pero además que tendría en su casa plantas de marihuana. Estas acusaciones fueron desvirtuadas, porque ninguna se comprobó.

El policía también dilató la aprehensión de su hermano, a pesar de que éste fue encontrado cometiendo el delito en flagrancia. El acusado recién fue detenido al mes de sucedido el hecho.

Pese a ello, Carla dice que seguirá con el proceso. “Alguien le tiene que sentar la mano, cuando haya justicia recién me voy a ir”, dijo.

En tanto, este medio trató de obtener la versión de la Policía en Vinto y Quillacollo, pero ningún jefe policial se refirió al caso. En tanto, el fiscal departamental, Óscar Vera, se comprometió a una entrevista para hoy.

APOYO EN LAS REDES SOCIALES

Al difundirse el caso de Carla y su hijo por este medio de comunicación, muchas personas manifestaron su solidaridad con la víctima y solicitaron a las autoridades del Ministerio Público y la Policía protección para ella y su niño.

Otras personas se mostraron indignadas por la forma de actuar de algunos policías que en lugar de proteger a la ciudadanía hacen todo lo contrario.