Mérida demostrará veracidad de audio del juez

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, reiteró que el audio en el que presuntamente el juez Elvis López reveló que recibió presiones del viceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte, es real.

En la grabación se da a entender que el juez fue persuadido para admitir la acción de cumplimiento que derivó en alejamiento del burgomaestre.

Sin embargo, el juez aseveró en su informe al Consejo de la Magistratura que “no se entrevistó” con Mérida en su despacho. Pero, no aclaró si la voz en la grabación difundida por el Alcalde un día antes de su suspensión es la suya.

Mérida dijo: “Lo peor que el juez puede hacer es mentir, ya me ha hecho un grave daño y no sólo a mi persona, sino a toda la población de Quillacollo. No puede excusarse debe asumir la verdad”.

Acotó que cuenta con el soporte electrónico del audio grabado, además, de testigos que estuvieron presentes en la conversación. Sin embargo, no quiso dar detalles de dónde tuvo lugar el diálogo con el juez López.

“Esos detalles (del lugar) los daremos en su momento, pero lo cierto es que nosotros pactamos una reunión precisamente para pedirle que no cometa el error de prevaricato al que él estaba siendo inducido”, dijo. Añadió que prepara una acción penal contra el juez, pero se enfocará en el amparo para volver a su cargo.

Sueldo

Mérida admitió que la sentencia de su suspensión permite el goce de haberes. Sin embargo, aclaró públicamente que no cobrará por “ética”. En tanto, el alcalde suplente Zacarías Jayta declaró que continuará recibiendo su sueldo como concejal y que no hay daño económico.