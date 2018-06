Parálisis e incertidumbre, efectos de crisis en Cercado y Quillacollo

Quillacollo y Cercado viven crisis municipales que no les permiten avanzar con obras y entrega de presupuesto. Para llegar a esta situación, el proceso de investigación por la compra irregular de mochilas contra el alcalde José María Leyes se aceleró. Mientras, Eduardo Mérida fue suspendido por el Concejo Municipal, pese a no tener sentencia ejecutoriada.

Varios analistas objetaron la celeridad con la que se lleva el caso del alcalde Leyes. Por ejemplo, el proceso por el puente colapsado sigue esperando fecha de juicio, luego de más de dos años y medio de ocurrido el hecho. Mientras, el Alcalde de cercado ya tiene detención domiciliaria en dos meses de investigación, indicaron.

Sin embargo, un aspecto que más llama la atención es la suspensión del alcalde Eduardo Mérida, debido a que existe una sentencia constitucional que no permite la suspensión de un alcalde sin sentencia ejecutoriada.

“En el caso de Mérida es mucho más craso el asunto. Existe una sentencia constitucional que dice que no se puede suspender a un alcalde a menos que tenga sentencia ejecutoriada”, manifestó la exdiputada y exjueza Rebeca Delgado.

Los pobladores de Cercado y Quillacollo son las principales víctimas de estas crisis municipales alimentadas por la falta de institucionalidad que impide a las alcaldías trabajar con normalidad, según la analista política María Teresa Zegada.

Molestia y preocupación es el sentir ciudadanos que se ven perjudicados en sus trámites municipales. Pero, además se sienten “defraudados” por la situación que viven sus municipios.

“Uno vota esperando que quien entra lo haga mejor que el anterior, pero resulta que es mejor robando y engañando. No merecemos esto. Es nuestra plata, no tienen por qué mal utilizarla ni en la compra de un lápiz. Hacen procesos amañados con mochilas, los pillan y los perjudicamos somos todos los que estamos peregrinando intentando agilizar trámites”, manifestó un ciudadano de Cercado, Román Lizarazu.

Por más de un mes, la Alcaldía de Cochabamba enfrentó varios problemas como la suspensión de la distribución de la ración sólida en el desayuno escolar porque no se suscribió el contrato, obras que se paralizaron, falta de pago de planillas, entre otros.

Zegada expresó que esto demuestra la falta de fortaleza institucional. “El proceso por las mochilas es puntual, sólo debería afectar a los investigados y no hasta Obras Públicas”, explicó.

Quillacollo

Mientras tanto, la situación en Quillacollo es de división. Un grupo de pobladores apoya la posesión del alcalde suplente Zacarías Jayta. Mientras, otro inició huelgas de hambre para que se levante la suspensión de Mérida.

“El juez no respetó la democracia. Se eligió al doctor Mérida como alcalde, pero ahora designan a un concejal vendido al partido de Gobierno. En esta lógica hemos tenido nueve alcaldes en 13 años”, expresó el codirigente del Barrio Villa Urkupiña, Ariel Villca.

Sin embargo, se preveía llegar a esta situación. El analista político Rolando Tellería explicó que las numerosas denuncias por aspectos que no eran delitos y la actitud con Mérida daban cuenta que tarde o temprano se tendría otro alcalde.

“Desde un principio, intentaron obsesivamente, por todos los medios, separar al Alcalde opositor. Sin importarles la forma, ahora lo consiguieron gracias a la sumisión del poder judicial”, expresó .

Agregó que esto responde a un “proceso de cambio duro y autoritario” en el cual no sólo se procesará a políticos opositores, sino a todos quienes estén en contra ya sean jueces y fiscales también. No obstante, las consecuencias son para los ciudadanos que no ven obras.

“Las consecuencias son absolutamente negativas, pues son un duro golpe a la democracia que se deteriora sostenidamente. Al margen, claro, de las consecuencias para la población de Quillacollo, terriblemente afectada en sus aspiraciones de desarrollo”, dijo Tellería.

Tanto en Cercado, como Quillacollo, las ejecuciones presupuestarias no superaron el 20 por ciento hasta la fecha. Cifras que deberían superar el 30 a 35 por ciento.

Además, hubo reclamos de vecinos por la ausencia de obras en sus barrios y por la falta de recursos, paralizando así el desarrollo de cada una de las regiones.

CERCADO

Dos semanas estuvo sin Alcalde

El 1 de abril, la concejala Rocío Molina denunció irregularidades en la compra de mochilas escolares de la presente gestión. El hecho fue investigado con celeridad.

El 20 de abril, el alcalde José María Leyes fue convocado a declarar, a su salida fue trasladado a celdas policiales. Al día siguiente, el juez Fernando Pérez dispuso su detención domiciliaria con prohibición de acercarse a la Alcaldía y a funcionarios.

Durante dos semanas el municipio no tuvo alcalde. Los trámites de la MAE se paralizaron, así como algunas obras y los pagos de planillas.

CRONOLOGÍA

1 de abril

La concejal Rocío Molina denuncia de manera pública irregularidades en la compra de mochilas escolares.

20 de abril

El alcalde José María Leyes es aprehendido, luego de abstenerse a dar su declaración.

21 de abril

Se dicta detención domiciliaria, junto a otras medidas sustitutivas, al alcalde José María Leyes.

4 de mayo

La concejal Karen Suárez es elegida como alcaldesa suplente de Cochabamba.

8 de junio

El juez Elvis Isaac López dictamina al Concejo Municipal de Quillacollo para suspender al alcalde electo Eduardo Mérida. Se reveló audios en los que el juez recibió órdenes para tomar esa determinación.

9 de junio

El Concejo Municipal quillacolleño elige a Zacarías Jayta como alcalde suplente, en lugar de Mérida.

11 de junio

Jayta toma posesión de la silla edil con presencia notarial y comienza a ejercer como alcalde suplente.

ANÁLISIS

Se necesitan mecanismos para evitar la ambivalencia

María Teresa Zegada

Analista política

En estos casos es importante ver el fondo del problema y se pueden identificar tres aspectos. Uno de ellos, es la falta de lealtad a las organizaciones políticas por las que fueron elegidas. Se necesita generar mecanismos para evitar esta ambivalencia, al menos durante la gestión.

Otro aspecto es la situación en los concejos municipales donde existe contaminación política, porque no se tiene una notable mayoría y esta ambivalencia no permite una verdadera fiscalización.

Finalmente, está la eficacia y transparencia de quienes ocupan los cargos electos. La población apuesta por candidatos y confían en la capacidad y transparencia para cumplir el rol.

El hecho que se generara una crisis municipal devela la debilidad institucional del país. La gestión, la institución, debería tener los mecanismos para dar continuidad a los proyectos, programas y demás.

El tema de las mochilas es muy puntual, sólo debería afectar a los involucrados, pero generó afectación a toda la gestión, incluso hasta llegar a Obras Públicas, porque algunas se paralizaron.

Por este motivo, otra tarea fundamental es el fortalecimiento institucional, que las entidades puedan continuar sin tener que depender de una o dos personas o los procesos que puedan existir en contra.

No puede ser que se tengan escenarios de tanta ingobernabilidad, esto debe ser para que exista autocrítica. Los actores principales deben hacer un análisis de sus acciones.

Jueza es procesada y está con medidas sustitutivas

En el marco del proceso por el caso Mochilas I y II, la jueza anticorrupción Sara Céspedes fue denunciada por prevaricato, imputada, aprehendida y con medidas sustitutivas en menos de 72 horas, debido a que emitió dos autos contradictorios, según el Ministerio Público.

El hecho generó conmoción entre los jueces que no dudaron en defender a su colega alegando la independencia de poderes. Sin embargo, los analistas y políticos opositores ven un intento de amedrentamiento a Céspedes, además de presión a la justicia de parte del Gobierno central.

“En Cochabamba, ya se está evidenciando de manera muy clara la presión a jueces y fiscales a partir de intereses político-partidarios”, manifestó la exdiputada y candidata a la Alcaldía de Cercado, Rebeca Delgado.

Funcionarios denuncian acoso laboral y presión

Con la posesión del concejal Zacarías Jayta Berríos como alcalde suplente de Quillacollo, los funcionarios denunciaron acoso laboral.

Todos los secretarios, directores y jefes de unidades fueron convocados a renunciar. Además, en menos de una semana ya cambiaron a por lo menos tres subalcaldes.

La directora de Igualdad de Oportunidades, Aracely Mamani, manifestó que le retiraron la llave de su oficina, el vehículo que utilizaba para la atención de denuncias de violencia, además sin previo aviso cambiaron la contraseña a la computadora que utilizaba.

Esta son algunas de las consecuencias generadas por la suspensión del alcalde Eduardo Mérida y la elección de un suplente, que ahora comenzará proyectos y negociaciones para darle continuidad a la gestión.