Denuncian a la fiscal que rechazó el proceso contra Vera por audio

Los parlamentarios del partido Demócrata denunciaron a la fiscal de materia Miriam Escobar por los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, debido a que desestimó la denuncia contra el fiscal departamental, Óscar Vera, por los audios en los que direcciona el trabajo de los fiscales del puente colapsado. Mientras que otra fiscal revocó esta desestimación.

“El viernes fuimos notificados con el rechazo, pero se trata de una resolución contraria a las leyes y la Constitución y vemos prevaricato. Por ello, estamos haciendo la denuncia y esperamos que se active la justicia, como en el caso de la jueza Sara Céspedes (procesada por prevaricato en el caso de las mochilas)”, manifestó el diputado Tomás Monasterios.

La resolución de rechazo dice: “Se desestiman las denuncias escritas, querellas o informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión”.

Sin embargo, la denuncia pasó a conocimiento de otra fiscal de materia, Janeth Álvarez, quien resolvió revocar la resolución de desestimación, pues “no se trata de hechos atípicos (…) En consecuencia, devuélvanse los antecedentes a la Fiscal de Materia Analista para que se proceda con el sorteo”.

Este hecho llevó a los parlamentarios a tener la hipótesis de que la fiscal que rechazó “cumplía las funciones de encubrir a su jefe”. Agregaron que una persona con estas características no puede dirigir la Fiscalía departamental de Cochabamba.

Por este motivo, el senador Edwin Rodríguez informó que hoy se presentarán en Sucre ante el fiscal general, Ramiro Guerrero, con el fin de exigir la destitución de Vera en la Fiscalía.

“Él (Vera) ya tiene dos procesos iniciados en su contra. Uno de ellos es por enriquecimiento ilícito, iniciado por la exministra de Transparencia Nardy Suxo, y ahora el audio del puente colapsado”, agregó Rodríguez.

Ante esta situación, este medio de comunicación intentó comunicarse con el fiscal Vera. Sin embargo, su secretaria señaló que la autoridad “está muy ocupada y no podrá atenderles”. Además, tampoco indicó una hora para poder buscarlo.

Vera fue denunciado por los parlamentarios luego de que saliese a la luz un audio en el que se escucha al Fiscal departamental hablar con los tres fiscales que debían presentar la acusación del caso puente colapsado. En éste, Vera los persuadía para que, en su lugar, entreguen una ampliación de imputación y les indicaba que estaban “protegidos”.

Los tres fiscales rechazaron la presión y acusaron. Sin embargo, esto derivó en su destitución inmediata y otros tres fiscales fueron asignados al caso y presentaron la ampliación en cuestión de minutos. Dos de estos fiscales ahora son parte de la denuncia contra la jueza del caso Mochilas.

PIDEN CONOCER LOS RESULTADOS

El nombre del fiscal Óscar Vera se encontraba en una lista de 44 fiscales y jueces que la exministra de Transparencia Nardy Suxo instó a investigar por presunto enriquecimiento ilícito, en 2015. La lista se elaboró debido a que todas estas personas tenían declaraciones juradas que no correspondían con sus salarios.

Este hecho fue recordado días atrás por el senador Arturo Murillo (UD). La autoridad electa, además, pidió un informe sobre la situación de este proceso para conocer si es que se investigó o en qué fase se quedó.

Los parlamentarios de Demócratas señalan que Vera debería renunciar a su cargo “por ética” mientras dure la investigación del audio.