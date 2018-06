Jayta enfrenta su primer conflicto y sectores piden elegir autoridades

Vecinos del Distrito 6 de Quillacollo instalaron ayer un bloqueo en puertas del calvario en rechazo a la reciente posesión del nuevo subalcalde. La situación representó el primer conflicto que enfrenta el alcalde suplente de Quillacollo, Zacarías Jayta.

“El bloqueo se ha decidido porque no estamos de acuerdo con el nombramiento del nuevo subalcalde. Nosotros no hemos sido consultados y la persona designada no pertenece a nuestro distrito”, dijo un vecino, Vicente Vía.

El pasado 15 de junio, Jayta procedió a la posesión del nuevo subalcalde del Distrito 6, Jhony García, tras la renuncia de la exautoridad, Lucio Omonte.

Los vecinos observaron que García no pertenece al Distrito 6 y recalcaron la necesidad de elegir otra autoridad.

“El nuevo subalcalde es del cerro de Cota y eso no corresponde; debe ser de Villa Urkupiña, 7 de Mayo o Alto Cotapachi, que somos las tres OTB que conforman el Distrito 6”, dijo Vía. Cerca del mediodía, el Alcalde se acercó al punto de conflicto y se comprometió a respetar la decisión de los vecinos.

“El Alcalde se ha comprometido a cumplir nuestros requerimientos y nosotros presentaremos candidatos”, acotó Vía.

Suspensión de Mérida

En tanto, hoy, el Concejo someterá a votación los recursos de reconsideración presentados por el alcalde suspendido Eduardo Mérida. El recurso pide al Concejo reconsiderar la decisión de suspensión de Mérida y la posesión de Jayta que fueron realizadas el sábado 9 de junio.

“Espero que el Concejo reconsidere porque ha cometido delitos y transgredió la ley al suspenderme”, sostuvo Mérida. En caso de ser rechazado, acudirá a un amparo constitucional y acciones penales para retornar a sus funciones.