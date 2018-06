Usaron correo electrónico para contactar a empresario

El dueño de la empresa MSPS de Santa Cruz, René Juan de Dios Morales, que junto a Mane Comp dotó las mochilas a la Alcaldía de Cochabamba, dijo en su declaración a la Fiscalía Anticorrupción, el 8 de junio, que se enteró de la licitación a través de “un correo electrónico”, que le envió Cristian Siles, el 18 de octubre de 2017. En el mensaje, le pidió una cotización y el 3 de noviembre de 2017 ratificó el pedido en una carta.

“Mi persona mandó a la señora Laura M. para que recoja la carta y esta solicitud que me hizo al correo electrónico. Lo hizo sin que yo lo pidiera, creo que lo hizo cumpliendo su trabajo, yo no le pedí que me envíe… les pedí que hagan la solicitud de manera formal, de esa manera me enteré de todos los diseños”, explicó.

Sobre la rescisión de contrato por la dotación de mochilas y material escolar el 2018, Morales señaló que decidió tomar esta determinación por el consejo del abogado que entonces le asistía.

“Pensé que con la rescisión de contrato, mi amigo Néstor García Mayhua (Palo blanco) quedaría libre. El día de la resolución de contrato en la notaría habían varias personas: mi abogado, Néstor García y tres personas de la Alcaldía no les conozco, creo que uno salió en la tele y parece que estaba Sergio Coca”, refirió.

El empresario explicó que contrató a Mayhua porque tenían una amistad de 25 años y para contar con un representante legal.

Morales refirió que comenzó a trabajar con las empresas chinas desde de mayo de 2017 realizando cotizaciones con proyectos de años anteriores.

“Yo sabía lo que pedía la Alcaldía, mochilas y material escolar”, declaró. Dijo que su principal objetivo fue fabricar mochilas y material escolar de la mejor calidad.

“Ya en julio de 2017, definí con qué empresa trabajar son dos: Boading Chumye para las mochilas y Hamgzhou Prostar para los materiales. A mediados de ese mes, viajé con mi esposa a China para confirmar la fabricación y definir la calidad y los precios. En eso me mandaron muestras y yo tenía listo trabajado, estaba esperando que salga el DBC; sin embargo, el 18 de octubre, recibí ese correo, y decidí comprar las mochilas”.

María René Ramírez, en su declaración, señaló que su esposo realizó todos los trámites. “Todos los trámites siempre los hizo mi esposo. Cuando estaban listos, me decía que vaya a la notaría a firmar los papeles”, señaló.

Añadió que viajó a China con su esposo en junio del año pasado. “Él quería ver el tema de fábricas y yo fui a ver un negocio de bisutería. En esa ocasión no importamos nada, después yo importé joyas de acero inoxidable, después nunca importé ningún otro enser”. Los importadores cuentan con detención domiciliaria desde el 9 de junio por el presunto sobreprecio en las mochilas.

EMPRESARIOS CON DETENCIÓN

La juez anticorrupción Sara Céspedes, luego de una hora de argumentación, decidió dar detención domiciliaria a los empresarios Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez. Además, desvirtúo los riesgos procesales de fuga y obstaculización fundamentados por la Fiscalía, Transparencia y la Procuraduría.

“Los imputados quedan en libertad, es decir, las medidas sustitutivas, detención domiciliaria con custodio, arraigo, fianza”, dijo.