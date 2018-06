Caso Mochilas II vuelve a involucrar al entorno cercano del alcalde Leyes

El caso Mochilas II, que derivó en una segunda imputación contra el alcalde José María Leyes (Demócrata), detectó irregularidades en la contratación de la Asociación del Norte, conformada por las mismas empresas que se adjudicaron la licitación para 2018 o caso Mochilas I.

Además vuelve a involucrar al entorno cercano al munícipe.

En esta investigación vuelven a ser mencionados, y de manera más precisa, los exsecretarios de Atención al Ciudadano y Financiero, José Miguel Padilla y Diego Moreno. Los exfuncionarios salieron a EEUU y Perú poco después de destaparse el caso Mochilas I, en abril. Ambos son procesados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Según la Fiscalía, el presunto daño económico ocasionado al Estado es de más de 12 millones de bolivianos. Una declaración del 6 de junio de Christian Siles, profesional II del Departamento de Educación, refiere que: “José Miguel Padilla le habría entregado la muestra física de una mochila del nivel inicial y otra de primaria, pertenecientes a la Asociación Accidental El Norte” y le instruyó que elabore un nuevo pliego de especificaciones.

Según la misma declaración, Diego Moreno habría ordenado a Siles y Rolando Nogales, director de Desarrollo Humano, “anular el proceso de contratación” al indicarle que debían sacar del pliego el bolsillo para computadoras y la base de las mochilas.

“El señor Moreno increpó a José Miguel Padilla reclamándole: ‘No puedes hacer nada bien de lo que te manda el jefe’. Los exfuncionarios actuaban a nombre del Alcalde”.

Suspenden la audiencia

Hace 15 días se suspendió la audiencia cautelar del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso Mochilas II. Hasta ahora no hay fecha para que se reinicie.

El abogado defensor de Leyes, Alberto Trigo, informó que recibieron una notificación de la jueza suplente, Sandra Parra, quien comunicó que no convocará a ninguna audiencia ya que la misma debe ser llevada a cabo por la titular anticorrupción, Sara Céspedes. Sin embargo, ésta es procesada por presunto prevaricato por juntar los dos casos Mochilas y el lunes presentó una baja médica de siete días.

“Con la unión de casos, corresponde que se instale una audiencia de modificación”, dijo Trigo. Por otro lado, el viceministro de Justicia, Marcelo Cox, explicó que los casos deben tratarse por separado, siendo que en una audiencia de la jueza se calificó como ilegal la conexitud.

El fiscal departamental, Óscar Vera, y el representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, califican como una transgresión a la norma.

“José Miguel Padilla le habría entregado la muestra física de una mochila que provenía de la Asociación del Norte”

CONTACTAN A EMPRESARIO POR CORREO ELECTRÓNICO

El dueño de la empresa MSPS de Santa Cruz, René Juan de Dios Morales, quien junto a Mane Comp dotó las mochilas a la Alcaldía, declaró a la Fiscalía Anticorrupción, el 8 de junio, que se enteró de la licitación a través de “un correo electrónico” que le envió Cristian Siles el 18 de octubre de 2017. En el mensaje, le pidió una cotización y el 3 de noviembre ratificó el pedido en una carta.

“Mi persona mandó a la señora Laura M. para que recoja la carta y esta solicitud que me hizo al correo electrónico. Lo hizo sin que yo lo pidiera, creo que lo hizo cumpliendo su trabajo, yo no le pedí que me envíe… les pedí que hagan la solicitud formal”, explicó.