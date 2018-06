La dependencia y fallas en la justicia provocaron la muerte de Maeva

A pesar de que la familia de Maeva Quispe Ortiz (19) le pidió en varias ocasiones que deje a su pareja, Félix Sejas Hinojosa (34), ella no hacía caso y siempre regresaba con él, hasta aquel lunes en que murió a golpes.

Por la primera agresión, Sejas estaba con detención preventiva en la cárcel de El Abra por el delito de tentativa de feminicidio, pero salió hace dos meses porque se cambió el delito a violencia doméstica y se acogió a un procedimiento abreviado. Ayer, el fiscal departamental, Óscar Vera, anunció un proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes en contra del fiscal de materia Grover Trujillo Rojas, que admitió el cambio de tipología, y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cercado.

Vera indicó que los funcionarios sabían del cambio de tipología y que no ejercieron las medidas de protección para la víctima.

Tras la agresión de 2015, Maeva indicó que los cortes se los había realizado ella, y la misma versión fue ratificada en el juicio oral, en el que el juez Edgar Rene Escobar lo sentenció por ese delito a sólo tres años de cárcel, por lo que el feminicida salió libre. “A esta audiencia acude la víctima con su defensa, se fundamenta la recalificación. Hay que aclarar de que la víctima puede oponerse al procedimiento abreviado, pero eso no sucedió. Al tratarse de una menor de edad, la Defensoría debería estar presente por tratarse de una menor, por lo cual todos estos actuados eran de conocimiento de la Defensoría”, dijo Vera.

Maeva se enojó con su madre, Mari Ortiz, cuando ella le solicitó que deje a su pareja. “Yo le dije deja a ese hombre, no sirve. Ella dejó de hablarme, no me contestaba las llamadas”.

Pero según la coordinadora de Alianza Libre Sin Violencia, Mónica Vayá, la conducta de Maeva era típica de una víctima de violencia: tenía dependencia emocional y económica. Ella no recibió tratamiento psicológico pese a las agresiones sufridas por su pareja. A eso se suman las fallas en la cadena de custodia que debe dar protección a la víctima.

Madre de tres hijos. Maeva era madre de tres hijos: una niña dos años y medio, otra de un año y medio y un varón de cinco meses. Ahora el padre de Maeva se hará cargo de ellos junto a la ayuda de su esposa, que es la madrastra de Maeva.

Agredida desde 2015. Félix intentó matar a Maeva en 2015, cuando ella tenía 16 años. En esa ocasión le cortó las nalgas, piernas e intento asfixiarla. Para que no lo denuncie, la encerró dos semanas en un cuarto. Con las heridas infectadas, escapó con ayuda de su hermana, que distrajo al agresor.

BEBÉ DE LA VÍCTIMA TIENE EL 50% DE SU CUERPO QUEMADO

Maeva era madre de tres hijos, dos de ellos son de Félix Sejas, su feminicida. Ellos presenciaron la muerte de su madre y el bebé de cinco meses de la pareja tiene quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo. Se presume que el lactante estaba en medio de la pelea de la pareja y que el padre le quemó los pies con agua caliente.

El bebé está en el pabellón de quemados del hospital Viedma. Además de la piel infectadas por las quemaduras, llegó con anemia, por lo que los médicos intentan estabilizarlo para someterlo a cirugías. “Debe recuperarse, superar la anemia para que pueda tolerar las cirugías”, dijo el director del área, Oscar Romero.

El infante estará internado más de un mes para que pueda recuperarse. “La piel de los bebés son delicadas, no aguantan tanto como un adulto, por ello debe estar en buen estado de salud” para la cirugía, dijo el especialista Romero.