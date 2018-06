Nuevo hospital de la “U” atenderá a 80 mil asegurados

El Seguro Social Universitario (SSU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) inauguró ayer una moderno bloque de cinco pisos para la atención de más de 80 mil beneficiarios. La institución se pone a la vanguardia de la seguridad social en la región.

El gerente general del SSU, Hernán Delgadillo, informó que la nueva infraestructura cuenta con 47 consultorios externos, una unidad de emergencias con seis cubículos, tres centros de fisioterapia (kinesiología e hidroterapia) con tres piscinas para que niños, personas con discapacidad y adultos realicen terapias, un auditorio para 120 personas y un área exclusiva para los jubilados.

“Esta nueva infraestructura albergará a más de 80 mil personas entre afiliados, jubilados y estudiantes; además, contamos con tres bloques y tres ingresos diferentes”, explicó.

El presidente del directorio del SSU, José Pedro Rivera, informó las nuevas instalaciones abrirán sus puertas a partir del miércoles 27 de junio, tiempo en el que tomarán para el traslado.

Rivero señaló que la construcción de la obra fue paralizada en dos ocasiones por cuestiones políticas y se retomó en diciembre de 2016.

El SSU recibe cada año cerca de 120 mil consultas. “Con esta nueva edificación podremos cumplir este requerimiento sin problemas”, expresó.

El rector Juan Ríos dijo que la adquisición del tomógrafo con 11 millones de bolivianos fue transparente. Añadió que todo el procedimiento para la adquisición fue normal. “Nunca he recibido algo por algo que no he hecho o trabajado, la licitación fue pública, pero sólo dos empresas presentaron sus equipos”, declaró.