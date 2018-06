El reencuentro entre Elvis y su madre podría tardar hasta un mes, según la ley

Después de que Elvis (11) llegó a nuestra ciudad el domingo desde Ivirgarzama en bicicleta, en busca de su madre que vive en Tiraque, hasta ahora el encuentro entre madre e hijo no ha sido posible.

Dora Álvarez (46) llegó el miércoles a nuestra ciudad con la esperanza de ver a su hijo, que está en un hogar, pero le explicaron que el niño esta judicializado y un juez debe autorizar el permiso para verlo.

Ese mismo día por la tarde, Elvis escapó nuevamente para ir en busca de su madre. Aprovechó la salida al cine de todos los niños para despistar a los encargados. Esta vez sin la bicicleta, llegó en la noche a las calles República y 6 Agosto buscando algún vehículo que lo lleve al Tiraque, pero la gente que lo vio intentando viajar solo lo reportó a la Policía.

El miércoles, ambos estaban muy cerca, pero no pudieron verse a pesar del deseo de ambos.

El reencuentro con su madre puede demorar un mes, porque la Defensoría de la Niñez de Cercado tiene ese plazo para emitir los informes y defina quien debe tener la custodia de Elvis.

“Quiero llegar hasta donde mi mamá. No quiero estar con mi papá porque mucho me pega con mis hermanos. Una vez me ha pegado de lo que la tele se ha arruinado, además eso yo no he fregado, sus hijos han fregado, de eso, al chancho me ha puesto, con palo grueso me han pegado”, dijo Elvis ante la prensa.

Al mismo tiempo, pidió a su mamá “que venga a recogerme o sino yo voy a ir a mi casa a pie”, dijo muy decidido. Sin embargo, los procedimientos fijados por la ley impiden al niño llegar a los brazos de su madre.