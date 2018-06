Recaudaciones se abre al diálogo con contribuyentes morosos

Desde las 9:00, contribuyentes afectados por la retención de fondos de cuentas por deudas tributarias bloquearon la avenida San Martín, frente a la plaza Colón, solicitando que la medida coactiva quede sin efecto.

Una hora después, una comisión de los afectados ingresó a la Dirección de Recaudaciones para acordar soluciones con funcionarios de la Secretaría de Atención al Ciudadano. "Ya estamos mucho tiempo afectados con el congelamiento de cuentas y no nos dan una solución, el problema es que aunque paguemos la deuda no nos dejan dar de baja un vehículo que no poseemos o fue robado", expresó uno de los afectados, Jesús Cortez.

Por su parte el secretario interino de atención al ciudadano, Marcelo Camargo recibió a la comisión para entablar un diálogo. Acotó que se daría a conocer las normativas y procedimientos que respaldó la retención de cuentas. Por el momento la comisión se encuentra reunida con Camargo.