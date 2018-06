Filtran que exsecretario implicado en Mochilas I actúo por “órdenes”

El hombre de confianza del alcalde José María Leyes y secretario de Atención al Ciudadano hasta que se destapó el caso Mochilas I, en abril, José Miguel P. retornó de Estados Unidos para desmentir las acusaciones en su contra y presuntamente declaró que no actuó sólo, señalaron fuentes cercanas al caso.

Las mismas indicaron que José Miguel P. se entregó con el fin de coadyuvar con la justicia boliviana y demostrar que fue acusado falsamente. Agregaron que ratificó algunas declaraciones que hicieron testigos. Sin embargo, indicó que actuó por “órdenes superiores”.

La entrega del exfuncionario generó gran expectativa en las partes involucradas en el proceso y están a la espera de conocer las declaraciones que hizo. En algunos casos consideran que puede ser beneficioso y se conoce que cuenta con documentación que lo respalda.

El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses, desde que se fue el 6 de abril. La audiencia cautelar está señalada para hoy a las 8:30 en el Juzgado Primero Cautelar.

El abogado del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, indicó que ven de manera positiva la aprehensión de José Miguel P. Aseguran que sus declaraciones podrán mostrar que la autoridad municipal no participó en el proceso de contratación.

“Este señor (José Miguel P.), no figura como parte del proceso de contratación, a diferencia de Diego Moreno, entonces, con poco puede aportar. Pero, podrá ayudar en saber quién será la jueza que lleve adelante el caso. Por eso, estamos optimistas, porque va a mejorar la situación procesal del alcalde Leyes”, señaló Trigo.

Agregó que sería importante que se presente el secretario Financiero y primer encargado de la contratación (RPC), Diego Moreno. De este modo, se podría cerrar el ciclo de declaraciones de todos los que son parte del proceso.

El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, señaló que las declaraciones del exfuncionario pueden ratificar lo que dicen los testigos, que se trató de un proceso simulado.

“Evidentemente, él no ha cumplido una función específica dentro del proceso, ya sea RPC, unidad solicitante o comisión calificadora, pero, según los implicados, sería la persona que pasaba toda la información para que se direccione el proceso de contratación. Entonces, él cumplía las órdenes, porque iba a nombre del Alcalde”, explicó Veizaga.

Siguió: “Podría negarse, pero también ratificar lo que han estado manifestando los testigos. Existe como cierta uniformidad en lo que vienen declarando, que el proceso estaba amañado”.

En tanto, el abogado de la responsable de contratación Carolina A., Dante Reyes, indicó que todo lo que diga José Miguel debe ser sutentado con pruebas.

Mientras, la postura del municipio es esperar que se conozcan las declaraciones para luego pronunciarse, señaló el secretario ejecutivo Álex Contreras.

Reserva

Por otro lado, ante la solicitud de la Fiscalía de que se declare en reserva el caso durante 10 días, la jueza Primera de Instrucción Cautelar, Sandra Parra, solicitó que el Ministerio Público amplíe la fundamentación y vuelva a presentar la solicitud para dar curso. Por este motivo, existe bastante hermetismo.

Tres meses de investigación. La denuncia de mochilas se hizo el 2 de abril. Y son casi dos meses desde que Leyes está con detención domiciliaria.

ACTUABA A NOMBRE DEL ALCALDE

Pese a que el exfuncionario no tenía ninguna relación formal con la unidad solicitante o el proceso de contratación de las mochilas escolares, varios testigos señalaron que actuaba a nombre del Alcalde y direccionaba la contratación bajo estas circunstancias.

En tanto, cuando recién se conoció la denuncia hace tres meses, el alcalde electo José María Leyes pidió que se investigue a José Miguel P. Esta persona habría instruido que se pase la información técnica a la empresa, según indicaron varios testigos en sus declaraciones.

Asimismo, lo relacionaron por haber trabajado en Aduana junto con el representante de las empresas proveedoras.

PARTES DEL PROCESO "Sólo ha declarado por el caso Mochilas I. Seguramente en los siguientes días lo hará por el caso Mochilas II. Entonces, se busca que no se contaminen las pruebas y declaraciones. Por lo que está bien la reserva". Ever Veizaga. Rpte. Transparencia "Existen preferencias con esta persona, porque funcionarios de menor rango fueron expuestos a los medios y trasladados enmanillados. Mientras, no permitieron que graben a Padilla de ninguna forma". Alex Contreras. Secretario Ejecutivo "Toda vez que ocurre esta situación, el proceso se aclara un poco más y suele ser en favor del Alcalde. Un ejemplo fue con los empresarios que aclararon que Leyes no tenía nada que ver con el asunto". Humberto Trigo. Abogado del alcalde Leyes "Todo lo que él diga debe demostrarlo con documentos. Por eso, no estamos preocupados. De todos modos, esperamos que no mienta para salvar su cuello y que lo que diga sea toda la verdad". Dante Reyes. Abogado RPC

ABOGADO DEL ALCALDE DENUNCIA UNA PERSECUCIÓN JUDICIAL POR SER DEFENSA

El abogado defensor del alcalde José María Leyes, Humberto Trigo, denunció que sufre una presunta persecución judicial. Esto, luego que fuera citado a declarar a denuncia de una afectada en otro caso, en el cual defiende al empresario Óscar Majluf.

“Se trata de un proceso de hace más de siete años. La señora que denunció a mi cliente, luego me denunció a mí por el delito de funciones incompatibles con la función pública. Pues me posesionaron como director de la Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón y seguía defendiendo a mi cliente”, explicó Trigo.

Siguió: “Pero, la Ley de la Abogacía no me permite dejar en indefensión a mi cliente y pedía permiso sin goce de haberes cuando había audiencia. Pero, llama la atención que justo ahora me llaman a declarar. Parece otro caso, pero es como si primero hubieran estado detrás del Alcalde, luego de la jueza y ahora detrás de los abogados”.

Por este motivo, Trigo observa una posible persecución. Además, que los fiscales son los mismos que en el caso mochilas.

Sin embargo, el abogado se presentó a declarar ayer a las 15:00 en la Fiscalía Anticorrupción. Tiempo después salió sin mayores inconvenientes.

Indicó que existe cierta susceptibilidad por las acciones que realiza en torno al caso mochilas.