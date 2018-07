Las casas serán para gente con ingresos medios

Pese a los anuncios de que los departamentos de las Villa serían para personas de escasos recursos, ayer la Agencia Estatal de Vivienda informó que las casas serán para personas de ingresos medios y se adjudicarán a través de una entidad financiera con un crédito de interés social y un contrato de compraventa.

Uno de los requisitos es ser sujeto de crédito y con ingresos comprobables.

El arquitecto especializado en planificación, Juan Cabrera, señaló que el Gobierno debería ver el modo de cofinanciar para gente de medio y bajos ingresos económicos.

Según el director nacional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Gonzalo Rodríguez, el precio se calculó dividiendo el costo del proyecto y la cantidad de departamentos. La construcción de los bloques costó 235,3 millones de bolivianos y hay 672 departamentos.

Por otro lado, arquitectos del municipio estiman que el precio de un departamento no debía exceder los 30 mil dólares, si se toma en cuenta que el metro cuadro construido en la zona sur es de 330 dólares y el valor catastral del metro en La Tamborada está en 120 dólares.

“Para señalar el precio de un departamento se toma en cuenta la ubicación, las técnicas de la construcción pero, principalmente, el valor del suelo. Con la construcción de esta Villa seguro que este precio se incrementó”, explicó Cabrera.

No obstante, para ser viviendas que se entregan desde el Gobierno el precio debería ser inferior al del mercado. “Se supone que no tendrían que buscar la ganancia que busca un privado”, indicó. “Muy poca gente tiene los recursos para acceder. A esto se suma que la zona no es atractiva”, declaró.