Gendarme: “Me sentí una dama de compañía”

Las cuatro exgendarmes que denunciaron a la intendenta Luz Rojas contaron ayer en el juicio oral que “vivieron una de las peores noches de sus vidas”, el 18 de marzo de 2016, durante un festejo por el Día del Padre, que presuntamente organizó la funcionaria.

Las exguardias municipales aseguraron que fueron llevadas a una fiesta en un carro del municipio con la excusa de realizar un operativo por órdenes de Luz Rojas; sin embargo, fueron para atender y bailar con funcionarios por un agasajo previsto en el Día del Padre.

“Uno de ellos estaba mareado y me estaba manoseando, no me dejaban escapar ni salir del lugar. Me sentí una dama de compañía”, dijo una víctima.

Por otra parte, Rojas desmintió estos hechos; afirmó que ella también fue invitada y no organizó aquella fiesta.

La funcionaria Luz Rojas es acusada por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y atentado a la libertad de trabajo por una denuncia de cuatro guardias municipales en 2016.

Después de ocho horas de iniciado el segundo día de juicio oral, el juez de sentencia penal número uno, José Luis Cáceres, declaró un cuarto intermedio hasta miércoles a las 14:40.

La acusación llamó a seis testigos y la defensa, a cinco. Para mañana quedan pendientes cinco de declaraciones y la fundamentación.

JUEZ RECHAZA INCIDENTES

El pasado viernes, la defensa de Luz Rojas presentó tres incidentes para que no se lleve a cabo el juicio oral, sin embargo, el juez los rechazó ayer. Además, emitió órdenes de aprehensión para los testigos que no fueron a declarar.