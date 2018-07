Hospital del Sur abre con seis especialidades y emergencia 24 horas

Dos semanas antes de abrirse, el Hospital del Sur ya contaba con 600 personas registradas. El centro médico, uno de los más anhelados desde hace ocho años, se inauguró ayer y funcionará las 24 horas.

El Hospital del Sur, ubicado en el Distrito 9 en La Tamborada, comenzó a funcionar a un 40 por ciento de su capacidad con 65 profesionales en salud con ítem del Ministerio de Salud, entre médicos y enfermeras. Además de 25 ítems administrativos de la Alcaldía. La gente podrá acudir a consultas en seis especialidades: medicina general, pediatría, ginecología, odontología, maternidad e imagenología.

“El hospital cuenta con un ecógrafo en 4D, que es único en la ciudad. Además de equipos de última tecnología que no tienen nada que envidiar a los hospitales privados. Sólo en el equipamiento se invirtieron 17 millones de bolivianos”, señaló el secretario de Salud del municipio, Fernando Encinas.

Por otro lado, explicó que, por el momento, se realizará un sistema de fichaje tradicional. Se espera que en unos meses se instale un fichaje electrónico que evite las filas y que la gente madrugue.

El hospital tiene dos ambulancias, una de terapia intensiva y otra de neonatología.

Asimismo, 138 camas en 35 habitaciones que estarán habilitadas para internación. No obstante, aún no se podrán realizar cirugías, pese a tener quirófanos equipados, pues no se cuenta con los especialistas, explicó la directora de los centros de salud de segundo nivel, Giovanna Colodro.

Para que el hospital funcione al 100 por ciento se necesitan 210 ítems adicionales, entre médicos y administrativos, por lo cual “en los siguientes meses haremos las gestiones para que nos doten más ítems”, indicó Encinas.

“Estamos muy contentos de por fin entregar este hospital. Hemos cumplido con el equipamiento y la readecuación de la infraestructura. Después de ocho años, estamos inaugurando la atención en uno de los mejores hospitales que tendrá Cochabamba”, señaló la alcaldesa suplente Karen Suárez.

El objetivo de este hospital es que ayude al descongestionamiento del hospital Viedma.

“A veces vamos con nuestros familiares al Viedma y se tardan una eternidad en atendernos. Pero seguro que ahora la gente va a venir aquí”, señaló una vecina de la zona, Martha Ascarra.

El Hospital del Sur comenzó a construirse en 2011 y se terminó en 2013, pero las adecuaciones que debían hacerse lo mantuvieron cerrado hasta ayer. La inversión total que se hizo fue de 42 millones de bolivianos.

DATOS

Beneficiados. Los pobladores de los distritos 7, 8, 9, 14 y 15 de la zona sur serán los principales beneficiados del nuevo centro médico.

Costos. La atención y medicamentos de niños menores de cinco años, personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas serán gratuitos, como fija la Ley 245. Sin embargo, para el resto de la población, la consulta externa será de 20 bolivianos.

Ubicación. El Hospital del Sur está ubicado en el Distrito 9, La Tamborada, en la zona sur de Cochabamba.