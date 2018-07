Elvis junto a su mamá: “Estoy feliz con mi familia”

Sonriente, se lo ve a lo lejos entre los pastizales de Tiraque. Es Elvis (12), el niño que llegó desde Ivirgarzama hasta la ciudad en bicicleta. Él dice sentirse feliz porque el pasado lunes volvió a reencontrarse con su madre, Dora Álvarez, y sus hermanos, después de tres semanas de haber estado internado, contra su voluntad, en un centro.

“Estoy feliz. Cuando he llegado, todos han corrido a abrazarme”, dijo.

Vestido con un polerón azul y un buzo negro, Elvis retornaba ayer a su casa después llevar a las ocho ovejas de su madre al corral, a partir de ahora —dijo— se haría cargo de cuidar a los animales en las vacaciones y también volverá a estudiar.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Mientras relata su travesía, juega con sus tres hermanos y dos sobrinas. Abrahán, el hermano de nueve años, no se aparta de él y lo abraza con frecuencia. “Yo solito he manejado (bicicleta) tres noches y dos días, era todo bajadita, no me he subido a ningún carro. Cuando me cansaba, caminaba”, dijo recordando el viernes 15 de junio cuando decidió escapar de la casa de su padre en Ivirgarzama, Entre Ríos, porque insiste en que sufría violencia.

Pese a su esfuerzo e insistir en volver con su madre, la Defensoría de la Niñez de Cochabamba, cumpliendo el procedimiento, lo internó en un centro, del cual Elvis se escapó en dos oportunidades, la última fue la pasada semana, y por ello se decidió enviar al niño con su madre como guarda temporal.

El niño dice que no le gustaba el hogar porque había muchos niños y la comida no le agradaba. “Me siento feliz. Estoy con mis hermanos. Voy a volver a estudiar”, indicó.

Al preguntarle por su padre, Osvaldo Olivera, él rechaza la posibilidad de volver a Ivirgarzama por las agresiones que recibía y, además, dice, nunca se llevó bien con sus hermanastros.

La madre dijo en quechua que desde que llegó Elvis se ha portado bien y todo el tiempo juega con sus hermanos, sin embargo, deja en claro que no tiene dinero para pagar los estudios de sus hijos y tampoco comprarles ropa.

La vivienda de Elvis es humilde, sólo tiene dos ambientes: el dormitorio para todos y la cocina.

Ahora, la Defensoría de Tiraque citó al padre para el lunes para que se pueda fijar una asistencia familiar. Se conoce que Olivera nunca pagó pensiones para cubrir los gastos de su hijo.

La Alcaldía de ese municipio debe trabajar con Elvis para brindarle apoyo psicológico, pero también con su familia para prestar apoyo social, indicó el responsable de la Defensoría de la Niñez de ese municipio, Wilson Bazán.

Proceso continúa

El psicólogo de la Defensoría, Rady Echeverría, señaló que el Juzgado de la Niñez aún debe definir la situación legal de Elvis, porque la madre sólo tiene la guarda temporal porque el menor se fugaba constantemente del hogar donde fue internado.

Dijo que Elvis fue entregado por las constantes fugas, pero también por la presión mediática. “No se ha realizado una trabajo multidisciplinario como debía realizarse”, dijo el funcionario municipal de Tiraque.

EL RECORRIDO QUE HIZO EL NIÑO

Elvis recorrió 224 kilómetros desde Ivirgarzama a la ciudad de Cochabamba, huyó el viernes 15 de junio.

El 17 de junio, la Defensoría de la Niñez de Cochabamba lo internó a un centro, de donde se escapó en dos oportunidades.

El lunes 2 de junio, retornó a la casa de su madre en Tiraque.

ANÁLISIS

Rodrigo Gazauhi. Especialista en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Necesidad de acompañamiento a la reintegración familiar de Elvis

El pensar que el caso de Elvis ya se ha solucionado al retornar con su madre, a quien vino buscando desde Chapare, no es otra cosa que una verdad a medias. La realidad y la experiencia en estos casos nos dice que ésta apenas es la mitad de la historia, ya que el objetivo de la generación de un contexto de protección de derechos de la niñez obliga a asumir un trabajo a mediano e incluso largo plazo, pues ahora se debe hablar de un proceso de reintegración familiar que implica trabajar psicológica, pedagógica y socialmente con el niño, su familia e incluso con su comunidad.

Lamentablemente, la vida de este niño está marcada por un entorno de abandono, falta de educación, falta de cariño y ausencia de comprensión —entre muchos otros problemas— que pueden traer todo tipo de secuelas como depresión, retraimiento, ansiedad, problemas de conducta, abandono escolar e incluso una tendencia a una conducta delictiva. Se debe asumir que Elvis está bajo una figura legal de guarda temporal que lo lleva a vivir junto a su madre en un contexto de riesgo. Lamentablemente, es lo mejor que se puede hacer en términos legales, sin embargo, se debe tomar en cuenta que el trabajo por hacer es de atención psicosocial prioritaria.