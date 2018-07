Tras suspensión, la Fiscalía fija tres declaraciones seguidas para Mérida

Después de ser suspendido del cargo el 8 de junio por un fallo judicial que dispuso el cumplimiento de una sentencia en primera instancia, el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, enfrenta 31 procesos penales y hoy debe declarar en la Fiscalía de Cochabamba por tres denuncias realizadas por el Concejo Municipal.

Mérida, que el lunes inició una huelga de hambre en la catedral de Cochabamba, fue convocado por la Fiscalía a declarar por las siguientes denuncias: a las 8:00, por la construcción de una cancha múltiple; a las 9:00, por la recolección de firmas para el revocatorio de los concejales, y a las 9:45, por el contrato del almuerzo escolar.

El Alcalde manifestó que el propósito de los procesos es consolidar “el golpe municipal” en Quillacollo.

Declaró que se trata de una persecución política que comenzó cuando le ganó al MAS en 2015 y que no ha cesado: “En Quillacollo se han inventado un alcalde y nadie dice nada. Me han iniciado otros procesos, pero en ninguno me han comprobado actos de corrupción”.

Por otro lado, Mérida espera la respuesta al amparo constitucional que presentó el lunes al Juzgado Segundo de Familia. Sin embargo, denunció que la jueza Olma Rojas recibe presiones de políticas para denegar la solicitud que invocar el respeto al debido proceso, a un juez imparcial y respeto a los derechos políticos.

Entretanto, los sectores sociales de Quillacollo anunciaron bloqueos y movilizaciones en el municipio en rechazo al “golpe municipal”. Pero también se prevé que sectores que respaldan al alcalde suplente Zacarías Jayta salgan a protestar y forzar un enfrentamiento.

SUSPENDIERON AL ALCALDE QUILLACOLLO

El alcalde Eduardo Mérida fue suspendido el 8 de junio por un fallo del juez Elvis López que dio curso a una acción de cumplimiento de sentencia.