Filas e incertidumbre en penúltimo día para regularización de edificaciones

Desde que se destapó el caso mochilas, hace más de tres meses, la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría y la defensa del alcalde José María Leyes han apelado a más de 20... Ver más Hay 11 personas bajo sospecha por caso mochilas y siguen indagando

Entre protestas, marchas y bloqueos, aumenta la división en Quillacollo por el cambio de autoridades. En tanto, el alcalde suspendido, Eduardo Mérida, afronta tres nuevos procesos y quien asumió su... Ver más Se ahonda la división en Quillacollo y complican a Mérida con procesos

A tres días que Gamal Serhan hiciera efectiva su renuncia, ayer, la alcaldesa suplente Karen Suárez nombró como gerente de Semapa al licenciado en economía, Carlos Joaquín Antezana Valenzuela Ver más Tras salida de Serhan, nombran a Antezana como gerente de Semapa