Alcaldía sin informe técnico para fijar franja en Taquiña

La presión de los vecinos del Distrito 5 de Tiquipaya tiende a imponerse para que el Concejo Municipal apruebe hoy el proyecto que ratifica las medidas de la franja de seguridad del río Taquiña que presentó la Alcaldía, a pesar de no contar con un estudio técnico que vele por la seguridad de la población.

Hace cinco meses, un aluvión dejó un saldo de cinco muertos y 100 casas afectadas en Tiquipaya, sin embargo, muchos damnificados se rehúsan a ser desalojados de la zona, debido a que sus terrenos y hogares son la “inversión de toda su vida”.

El secretario de Planificación de la Alcaldía de Tiquipaya, José Luis Luna, expresó que el 22 de mayo la Alcaldía presentó una propuesta de ampliación de la franja, primando la parte técnica, sin embargo fue rechazada por el Concejo y dirigentes.

“El respaldo de mantener la franja tal como está es la propuesta total de los vecinos. Estamos presentando esta propuesta por presión de los vecinos, no hay un estudio técnico que lo respalde. Tenemos actas de socialización y cuando hablamos de ampliación hay rechazo”, dijo el jefe de Planificación.

Además, manifestó que la máxima crecida del río Taquiña se extendió hasta 50 metros hacia el oeste de su propio eje y debería ser desde ese punto donde se tome en cuenta la medición de la franja de seguridad.

“Pienso que está primando más el tema comercial que la vida humana. El último estudio de la franja se hizo en los años 90’ y se está ratificando el mismo, pese que el cambio climático ha desvariado totalmente la situación actual, no es la misma realidad”, dijo.

Aprobación

La presidenta del Concejo Municipal de Tiquipaya, Marisol Paccieri, indicó que ayer, durante su sesión ordinaria, observaron varios puntos que les impidieron aprobar el proyecto de ley municipal que ratifica las medidas de franja de seguridad presentado por la Alcaldía.

También dijo que las observaciones fueron remitidas al Ejecutivo municipal y este viernes se aprobará la ley municipal.

La norma que regula la franja de seguridad del río Taquiña es de 1996, los vecinos rechazaron una posible ampliación.

DATOS

