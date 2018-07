Las diez mejores frases del día en Rusia 2018

MOSCÚ |

Hablan los jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas. Esta es una selección de las diez mejores frases de hoy en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

- "El fútbol no es un juego de táctica: es un juego de corazón, de creer, de todo lo que tienes que mostrar si quieres ganar" (el español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, al exponer las razones por las que su equipo derrotó a Brasil en los cuartos de final).

- "Courtois para mí hizo la diferencia. Estaba iluminado" (el seleccionador brasileño Tite consideró al portero belga Thiabut Courtois como el factor que determinó la victoria de Bélgica sobre su equipo en los cuartos de final).

- "Encontré a muchos uruguayos durante mi carrera. Aprendí mucho con ellos. Me enseñaron lo bueno y lo malo del fútbol. Por eso es normal que no celebre ese gol" (el francés Antoine Griezmann explicó las razones por las que no festejó su gol ante Uruguay).

- "Hoy se terminó un sueño, pero después de esto vienen más partidos. Así como terminó este sueño vendrán otros y hay que tratar de conseguirlos" (el entrenador uruguayo Oscar Tabárez, tras la eliminación de la celeste en el Mundial).

- "Hubo un entrenador que alguna vez dijo que somos fáciles de analizar, pero difíciles de vencer. Creo que es un buen análisis" (el seleccionador sueco, Janne Andersson, sobre las características de su equipo).

- "No dormí mucho anoche. Estoy muy feliz, todo ha salido bien y todos están bien. La madre y la niña" (el capitán sueco Andreas Granqvist, que el jueves fue padre por segunda vez, antes de jugar mañana ante Inglaterra).

- "He jugado muchas veces contra Suecia como futbolista y entrenador, y son un equipo con una identidad muy fuerte. Tienen mejores jugadores de lo que la gente a veces piensa" (el técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, pidió evitar que se subestime la calidad de los futbolistas suecos).

- "No sabía hasta que lo dijiste. Sería increíble" (el goleador inglés Harry Kane, ante la pregunta sobre si creía que podía igualar la marca de ocho tantos convertidos del brasileño Ronaldo en el Mundial 2002).

- "Nuestros jugadores juegan cada semana frente a estadios llenos, eso no debe ser problema para nosotros" (el técnico croata Zlatko Dalic, que minimizó el efecto que podría tener la localía en el partido de mañana ante Rusia).

- "Contra todas las previsiones, funciona muy bien" (el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el rendimiento de la selección rusa en el Mundial).