Oficializan despido de García y surgen acusaciones contra Alcaldesa

La secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Jenny Rivero, confirmó que la Alcaldía de Cercado entregó memorándums de retiro a los exfuncionarios Andrea García y Rolando Nogales, quienes son investigados por presuntas irregularidades en la compra de mochilas escolares en la gestión 2017 y 2018.

“En una reunión la noche de ayer la alcaldesa suplente Karen Suárez determinó prescindir de los servicios de dos directores por desacato. Esta secretaría pidió a todos los directores y jefes colocar a disposición sus despachos, lo hizo la mayoría a excepción de estas dos personas”, detalló en conferencia de prensa.

Por su parte, García reveló que la Alcaldesa suplente la retiró de la Dirección de Género Generacional porque denunció presuntas irregularidades en el pago del bono de té y acoso laboral que implican al esposo de la Suárez.

“La semana pasada me reuní con la Alcaldesa, en esa oportunidad ella me pidió que retire las dos denuncias que hice en mayo y junio porque su esposo está implicado. Estas denuncias surgen a raíz de que a los funcionarios de todo el municipio no se les paga el bono té que suman unos 400 bolivianos, pero se les obliga a firmar planillas aunque no reciben nada”, precisó.

La exfuncionaria también mencionó que en las últimas semanas no existían condiciones para que pueda desempeñar su trabajo. Complementó que solicitó al Ejecutivo Municipal se le otorgue los 50 días de vacación que acumuló.

"Extrañamente no había a disposición un vehículo. Pese a ello hicimos nuestro mejor esfuerzo para atender diferentes casos", subrayó a tiempo de puntualizar que en adelante se dedicará al activismo.

Rivera también explicó que en el caso de Nogales, quien era director de Educación, se procedió a consultar sobre su situación legal a las instancias correspondientes para no perjudicarlo.

“Hemos conversado con representantes de la Fiscalía, ellos dijeron que no había ningún problema con nuestra determinación porque él aún no está imputado. Entonces le estamos dando un tiempo prudencial para que busque otro trabajo”, manifestó.

La secretaria de Desarrollo Humano agregó además que alejaron a la jefa del SLIM (Servicio Legal Integral MunicipaL), Janet Vargas y adelantó que hasta mañana se conocerá el nombre de las personas que asumirán estos cargos acéfalos.