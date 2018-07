Despiden a Andrea García y ella denuncia desvío del bono de té

Tras ser despedida de la Alcaldía de Cochabamba, la exsecretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, denunció el desvío del bono de té.

La nueva secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivera, justificó el despido por desacatado al no haber puesto a disposición su cargo, cuando fungía como directora de Género, como lo hizo la mayoría del personal. Citó como causa el artículo 29 de la Ley 482 y el artículo 5 del Estatuto del Funcionario Público.

El secretario ejecutivo, Álex Contreras, dijo a Fides que las afirmaciones de García al momento de irse buscan afectar a la alcaldesa Karen Suárez. Luego, la convocó a formalizar sus denuncias en las instancias que corresponden y a irse “con dignidad”.

Rivero también informó que se prescindió de los servicios del director de Desarrollo Humano, Rolando Nogales, y de la jefa del Servicio Legal Integral Municipal (Slim), Janeth Vargas. “No cumplieron con la primera solicitud que hice, eso significa que de aquí a un tiempo no podría hacer nada, porque pondrían obstáculos”, manifestó.

Tanto García como Nogales están involucrados en la investigación del caso Mochilas, que derivó en la detención del alcalde José María Leyes por sospecha de irregularidades.

García expresó que su alejamiento se debe a las denuncias que hizo ante la Alcaldesa el 23 de mayo y el 25 de junio. “El bono de té suma a 400 bolivianos, pero desde hace casi tres meses, por instrucciones de Edson Cortez (Chiqui), esposo de la Alcaldesa, no se cancela y ese dinero se va a otras arcas”, declaró.

Según la documentación de García, el 25 de junio se le dijo a la Alcaldesa que desde hace más de un año existen irregularidades en el pago del bono. “Debo poner a conocimiento que la única explicación que se da por parte de caja pagadora es que dichos descuentos corresponden a una instrucción dada por el licenciado Méndez y el doctor Cortez”.

García dijo que la semana pasada, en una reunión con la Alcaldesa, ésta le habría pedido que retire las denuncias. “Lo último que me dijeron fue: ‘Te vamos a despedir porque no has acatado las instrucciones’”, dijo.

Fiscalía interviene

El representante de la Fiscalía, Óscar Vera, dijo que analizarán el caso de Nogales y García. Rivero dijo que hicieron consultas a la Fiscalía y no hay inconvenientes.

ASESORAMIENTO ECONÓMICO

La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jhenny Rivera, señaló que solicitaron la incorporación de dos asesores económicos de confianza como respaldo a la institución.

“Es para evitar que haya irregularidades como las mochilas y el desayuno escolar”, expresó. Rivera informó que a partir de hoy iniciará con trabajos operativos y atenderá los requerimientos de diferentes sectores, entre ellos, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y niños.

La funcionaria recalcó que para la adquisición de mochilas escolares para la gestión 2019 se priorizará la industria nacional.

FISCAL VERA EVALÚA PEDIR AMPLIACIÓN DE RESERVA DEL CASO MOCHILAS POR 10 DÍAS

A dos días de que se levante la reserva del caso Mochilas por la aprehensión del exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel P., el Ministerio Público evalúa solicitar una ampliación del plazo por 10 días, informó ayer el fiscal departamental, Óscar Vera.

“Estamos en curso del plazo a efectos de solicitar una posible ampliación, siendo que la investigación es dinámica”, manifestó.

Apelación

El abogado defensor de Néstor G., “palo blanco”, Fernando Santiváñez, informó que esta semana pedirá la cesación a la detención preventiva de su cliente.

“Esperamos que la próxima semana se desarrolle su audiencia y logremos las medidas sustitutivas”, refirió.

La defensa debe acreditar los requisitos de arraigo natural, domicilio y trabajo. “Queremos abocarnos a la cesación y luego demostraremos que no tiene ninguna relación en este caso”, dijo.

Por otro lado, el fiscal Óscar Vera manifestó que solicitaron que se convoque a las audiencias para que se instalen y se resuelvan los requerimientos solicitados por las partes. “Existe una demora más que excesiva, tenemos un señor que se encuentra en calidad de aprehendido y hasta la fecha no se convocó a una audiencia para resolver su situación legal”, explicó Vera. La audiencia del alcalde José María Leyes está paralizada desde el 8 de junio.