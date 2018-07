Presupuesto de salud redujo en 45 por ciento en tres años

El presupuesto de la Secretaría de Salud del municipio de Cercado se redujo en un 45 por ciento desde 2015 hasta la presente gestión. Según datos proporcionados, en 2015 se presupuestó 255 millones de bolivianos y 138 millones en 2018. (Ver infografía)

La causa se origina en deficiencias de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud que desde el 2013 prevé sólo un 15,5 por ciento de fondos de coparticipación (desembolsado por el Gobierno central) para salud y el recorte presupuestario que se registra desde hace cuatro años, informó el secretario interino de Salud, Fernando Encinas.

Los pocos recursos generan un déficit de 42 millones de bolivianos. El monto que desembolsa el Gobierno para el Servicio Integral de Salud (SIS-atención a niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos mayores, renales y personas con discapacidad) sólo cubre el 50 por ciento.

El déficit sólo puede ser cubierto por el fondo de 15,5 de coparticipación que da el Gobierno o acceder a un fondo compensatorio (Comsalud).

El concejal Sergio Rodríguez (MAS) dijo que existen 400 millones de bolivianos disponibles en cuentas municipales y preguntó por qué estos no se invierten en servicios de salud. “Habiendo tanto dinero no se entiende por qué no se puede pagar el servicios de salud, se debe dejar el fierro y cemento de lado. Esta es la gestión donde más recursos hay, cómo no se va invertir en salud”, sostuvo.

Al respecto, Encinas respondió: “Nosotros no podemos invertir en el SIS, porque esa no es nuestra competencia, la ley no nos lo permite”. A la situación se suma que el recurso asignado a Cercado responde a su población, pero la realidad es que al año se recibe más de 3 mil pacientes de otros municipios y 35 mil de la misma jurisdicción.

Gobernación

El crecimiento poblacional y la migración causa que los recursos disponibles no cubran la demanda real de servicios.

La ley no estipula proyecciones por crecimiento poblacional. En tanto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rodolfo Mena, aseguró que esta instancia cubre servicios de personal de tercer nivel y de atención en el psiquiátrico San Juan de Dios. Sedes tiene disponible 486 millones de bolivianos de los que 400 está destinado al pago de personal.

DATOS

45 municipios tienen déficit en salud. El secretario de salud de Cercado, Fernando Encinas, manifestó que existen 25 municipios del eje troncal del país que atraviesan un déficit en el presupuesto destinado a salud. Por esta razón, el Ministerio del área planteó pagos “intermunicipales” por atención a pacientes provenientes de municipios ajenos, pero esto aún es reglamentado.

Sólo en marzo se accede a compensatorio. El Ministerio de Salud aprueba un fondo compensatorio (Comsalud) en marzo únicamente. Sin embargo, la compensación en muchos casos no logra a cubrir el total del déficit.

ANÁLISIS

Lineth Villaroel. Asambleísta Departamental

Gobernación no invirtió y no hay mejoras en salud

Desde que Iván Canelas asumió la Gobernación no se ha destinado ningún presupuesto al único hospital de tercer nivel público del departamento: el Viedma. Actualmente, este es “autosostenible”, es decir, que todos los pagos por servicios que brinda son depositados a una cuenta tanto del hospital como de otros servicios de desarrollo humano y al final de la gestión se tiene un informe de cuánto se ha depositado del complejo y se les destina el mismo monto depositado.

Durante estos tres años, la Gobernación no ha hecho ninguna inversión en salud, por eso es que tampoco hay mejoras en el hospital. Se hicieron muchas propuestas de proyectos en la infraestructura, de construir un nuevo hospital del niño, pero todo se ha rechazado. Y por ejemplo la ampliación de cocina fue con recursos del hospital.