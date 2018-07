Abogado pide un “careo” sobre el caso Mochilas

La defensa del representante legal de la Asociación Accidental 26 de Febrero, Néstor G., solicitó, de acuerdo con el artículo 99 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que los empresarios se sometan a un “careo” para aclarar la situación de su cliente.

El artículo 99 establece que el “careo del imputado con testigos u otros imputados es un acto voluntario. Si aquél lo acepta, se implicarán todas las reglas para su declaración”.

A esta solicitud, el abogado de uno de los empresarios, Henry Pinto, manifestó que no tienen ninguna objeción a someterse al careo solicitado. “No tenemos inconveniente, que se cumplan los requisitos y se hace”, declaró Pinto.

El abogado de Néstor G., Fernando Santiváñez, informó que su cliente realizó la ampliación de su declaración, en la que expusieron nuevos elementos que no estaban pendientes y otros elementos que fueron ratificados.

“Hemos solicitado también se investigue el extracto de llamadas de mi cliente, para ver si tuvo contacto con las personas que están siendo denunciadas en este caso, él sólo se comunicó con Juan de Dios M. y recibió una llamada de la oficina de Andrea García”, explicó Santiváñez.

Libertad

La defensa del representante legal informó que presentaron un memorial pidiendo la cesación a la detención preventiva de Néstor G., requerimiento que, según norma, debe ser atendido en el plazo de cinco días hábiles.

“Contamos con todos los elementos arraigadores, contamos con los documentos para que mi defendido acceda a las medidas sustitutivas y pueda defenderse en libertad”, dijo el abogado Santiváñez.

CÉSPEDES VUELVE A SUS FUNCIONES

La representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, informó que, a partir del lunes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes debe volver a sus funciones y atender los requerimientos.

Existe una suspensión disciplinaria de 30 días que aún no esta en vigencia. Mientras “el juez no disponga la notificación oficial, no se puede dar cumplimiento”, dijo.