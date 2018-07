Amparo ordena retorno inmediato de Mérida; el Concejo no lo respalda

Tras 35 días de suspensión y ocho de huelga de hambre, el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, fue restituido ayer en su cargo después que la jueza Olma Rojas, del Juzgado Segundo de Familia, que intervino como juez de garantías constitucionales, declaró la acción de amparo.

Mérida recibió la decisión de la jueza con alegría y fue sacado en hombros por un grupo de seguidores que hacían vigilia afuera del tribunal, anoche. Tras conocer el fallo, el munícipe se comprometió a impulsar su gestión.

En tanto, el Concejo Municipal, que suspendió a Mérida el pasado 8 de junio por una acción de cumplimiento de sentencia, rechazó la resolución de amparo y apoyó la continuidad del alcalde suplente, Zacarías Jayta (FPV).

La acción de cumplimiento que suspendió a Mérida respondió a una sentencia en primera instancia por la presunta falsificación del certificado de su libreta militar, sin embargo, está reñida con el artículo 28 de la Constitución Política del Estado que admite la destitución de una autoridad electa sólo cuando hay sentencia ejecutoriada.

Retorno

La audiencia de amparó que se instaló ayer por la mañana culminó a las 18:45, luego de un cuarto intermedio dictado por la tarde, cuando la jueza declaró procedente el amparo

La sentencia resolvió: “Dejar sin efecto las resoluciones 072/2018 y 073/2018 ambas de fecha 9 de junio de 2018 y se ordena la inmediata restitución del accionante Sr. Eduardo Mérida”.

Tras el fallo, el Alcalde dijo: “Se me ha restituido y yo estoy feliz porque se aplicó la ley y quiere decir que aún existe justicia. Ahora Quillacollo vuelve a su democracia”.

Luego de conocer el resultado, el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga (MAS), rechazó su retorno inmediato y anunció que el legislativo “deberá decidir”.

“Queremos desvirtuar todo lo manifestado por el doctor Mérida, está diciendo una total falsedad, tenemos una orden que dice su suspensión (emitida el 8 de junio) y otra que dice suspensión. El Concejo debe deliberar y tomar la decisión de qué sentencia va a hacer prevalecer”, señaló.

Añadió que la jueza “torció la norma” y que acudirá al Fiscal Departamental “el lunes a primera hora para pedir que la aprehenda” .

El abogado de Mérida, Ronald Orozco, expresó que la tutela anterior, del 8 de junio emitida por el juez Elvis López para que el Concejo decida sobre la suspensión, no tiene relación con el amparo.

“Esa tutela decía al Concejo que delibere, pero no tenía derecho de suspender al Alcalde, ahora el amparo deja sin efecto la suspensión y nos permite iniciar acciones ante la Fiscalía por el incumplimiento de deberes de los concejales”, dijo.

Por otro lado, recalcó que, el lunes, Mérida se presentará en la Alcaldía para sumir la silla edil. “Nosotros no queremos enfrentamientos. Si no aceptan el ingreso, iniciaremos acciones penales por el incumplimiento de resoluciones”, sostuvo.

Mérida expresó que no optará “por la venganza, pero hará lo que corresponda al derecho”. Por su parte, Zacarías Jayta, alcalde suplente, prefirió no hablar con la prensa.

Esperarán al TCP

El concejal Willy López (FPV) explicó que el Concejo está confundido entre acatar resolución de suspensión o de restitución. “Las dos sentencias van a ir en consulta y será el tribunal que decida, en tanto, el primer acto que tomamos sigue vigente”, detalló.

35 días, Mérida suspendido. El Alcalde de Quillacollo fue suspendido el pasado 8 de junio por una acción de cumplimiento.

DATOS

8 de junio, Eduardo Mérida fue suspendido. El pasado 8 de junio, el alcalde Eduardo Mérida fue suspendido por una acción de cumplimiento de una sentencia en primera instancia de la presunta falsificación de su libreta militar.

Jayta fue suplente bajo irregularidades. Tras la suspensión de Mérida, el concejal Zacarías Jayta asumió como alcalde suplente, incumpliendo lo estipulado en los artículos 28 de la Constitución Política, el art. 28 de la Convención de Derechos Humanos y el art. 12 de la ley de Gobiernos autónomos.

DECLARACIONES

"En este momento, no hay nada que festejar ni celebrar, nada que llorar hasta que el Concejo Municipal haga su análisis correspondiente de qué sentencia cumplirá". Víctor Osinaga. Presidente Concejo

"Las leyes se cumplen, no se discuten, no se negocian y los concejales no son jueces, por lo que yo vuelvo a mis funciones por decisión de la juez". Eduardo Mérida. Alcalde de Quillacollo