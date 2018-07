Utilizan complejo de ráquetbol, pero aún no está terminado

Puertas cerradas. Ése fue el panorama con el que se encontraron los deportistas que participan del Nacional de Ráquetbol. Sin embargo, luego de varias gestiones se logró abrir el complejo. Pero, aún hay reclamos, porque se le adeudaría 3 millones de bolivianos a la empresa constructora y tres meses de luz.

“Este complejo todavía no está bajo la administración de la Alcaldía, sino de la empresa. Nunca habíamos tenido este problema cuando nosotros administrábamos. Y no es sólo con este predio, sino con todos los construidos para los Juegos Suramericanos y que todavía no tienen acta de recepción definitiva”, manifestó el jefe de Deportes del municipio, Dussan Balderrama.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Carlos Abasto, indicó que de manera legal no se tendría que permitir ninguna competencia, porque todavía no se entregó la obra. Sin embargo, se coordinó para que se realice.

“Se habló con la empresa, porque una de las preocupaciones era que se genere algún daño a la estructura, pues ellos deben entregarla en óptimas condiciones. No obstante, se habló con la Federación Nacional para que ellos cuiden estos aspectos”, agregó el secretario.

En tanto, Balderrama indicó que no sólo se trata de un problema municipal, sino departamental por lo que ocurre también con el estadio Félix Capriles.

Sin embargo, el concejal Sergio Rodríguez señaló que los problemas con el complejo de ráquetbol y squash son también por deudas con la empresa constructora, pues ésta habría reclamado el pago de 3 millones de bolivianos.

Además, que existiría una deuda de tres meses por el pago de luz.

“No puede ser posible que no tengan la capacidad de administrar un campo deportivo. Esto debería estar abierto todos los días y tendrían que dejar entrenar a los deportistas de manera totalmente gratuita. Pero, ni siquiera tienen la voluntad de hacer la transferencia para el pago de luz”, aseveró el concejal.

TORNEO: SE ORGANIZÓ PARA USAR LA ESTRUCTURA

La Federación Nacional de Ráquetbol organizó meses atrás este torneo nacional en Cochabamba, pues luego de los Juegos se tenía la certeza de que el escenario estaría completamente finalizado.

De este modo, se le podría dar una utilización. Pero, no se contaba con que todavía no estaba entregado.