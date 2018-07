Concejal Coca denuncia amedrentamiento

El concejal demócrata Carlos Coca denunció ser víctima de amedrentamiento a través de las redes sociales con memes que, incluso, involucran a su familia. Señala que tiene identificados a los posibles autores y serían funcionarios de la Alcaldía.

Asimismo, desmintió ser el autor de una convocatoria a cabildo a través de las redes sociales. Aseguró que se está utilizando su nombre para algo falso.

"No van a callarme y no tengo miedo. Pero, exijo qué no se utilice a mi familia", indicó