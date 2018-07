Concejo de Quillacollo presenta recurso de enmienda para rechazar la restitución de Mérida

COCHABAMBA |

El concejal del Frente Para La Victoria (FPV) Héctor Montaño informó hoy que presentó un recurso de enmienda y complementación a la juez de familia, Olma Rojas, para que el alcalde electo Eduardo Mérida retorne a la silla edil.

“Estamos solicitando a la juez una enmienda de aclaración porque lo que hizo (con su fallo) es poner en conflicto a la población de Quillacollo. Por un lado tenemos una resolución que instruye la restitución de Mérida y por otro lado tenemos la resolución del juez Elvis López que pide al Concejo Municipal cumplir otra resolución”, indicó.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Montaño manifestó que rechazan el retorno de Mérida y aguardan que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

“Mientras no se ejecute esta enmienda la resolución de la juez no puede ejecutarse. El hecho de que haya entrado no significa que va a manejar, nosotros tenemos las firmas autorizadas del alcalde (suplente) Zacarías Jayta”, explicó.

La autoridad remarcó que Mérida no tendrá las condiciones para manejar los recursos económicos del municipio porque requerirá la firma de Jayta.

“Nosotros no estamos obstaculizando, lo que hemos hecho es fiscalizar la mala actuación de este alcalde, no puede asumir mientras no se resuelva este conflicto”, acotó.

Por su parte, Marco Gálvez, asesor legal de Mérida, indicó que el recurso de enmienda no afecta el fallo de restitución de la juez Rojas.

“Es una forma, no va al fondo, no pasa nada. El alcalde ya fue restituido tal cual ordena la juez. El ingreso es legal, por eso lo hizo acompañado de un notario para hacer el inventario de todo lo que existe al interior del edificio municipal”, enfatizó.

Mérida ingresó al edificio municipal en medio de resistencia de grupos afines a los concejales y simpatizantes del alcalde suplente, Zacarías Jayta.

La tensión incluso generó que grupos que apoyan y rechazan al alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, se lancen tomates y huevos.