Jueza ratifica detención domiciliaria para Leyes

La juez primera de Instrucción Penal, Sara Céspedes, determinó esta noche ratificar la detención domiciliara para el alcalde de Cercado José María Leyes, al concluir la audiencia de modificación de medidas sustitutivas del burgomaestre.

"La jueza determinó que ya no hay un riesgo procesal que es el de la fuga (…) sin embargo, existiendo aún dos peligros pendientes, cosa que no comparto con ese criterio, porque ya no hay elementos de convicción para sostener que el Alcalde es con probabilidad autor porque se demostró que no hay sobreprecio, además de que no hay obstaculización (de la investigación)", explicó su abogado.

Por otra parte, se logró desvirtuar el peligro de fuga. "El proceso va a subir a una de las salas penales de la Corte y éste resolverá en dos días la misma", agregó.

Luego de la audiencia, que duró más de cuatro horas, los abogados de Leyes manifestaron que apelarán la determinación de la jueza.

Desde el 8 de junio se suspendió en dos ocasiones la sesión en la que se debía determinar la situación del Alcalde por el caso Mochilas II. La defensa presentó cuatro memoriales para la restitución de reanudación de la audiencia.

