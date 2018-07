Robo de celulares se da más en calles y buses

Laura cuenta que hace dos años le robaron el celular cuando estaba en un micro cerca de la San Martín y Heroínas. Cuando ella manipulaba el aparato, un supuesto pasajero subió y le jaló el celular para luego bajar del vehículo que estaba en movimiento. “Desde esa vez, ya no manejo mi celular en los micros”, dijo.

Así como Laura, según la Policía, existen muchas personas que sufren el robo de su celular en el transporte público y otras cuando están hablando en la calle.

El director de la Fuerza Especial de Luha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Corrales, señaló que este delito es frecuente en zonas muy concurridas y comerciales, como los mercados y las calles San Martín, Ayacucho y Lanza.

Hace dos semanas, la Felcc recuperó 176 celulares del “Barrio Chino” —sector de La Pampa donde venden equipos robados—. De ese número, sólo 15 fueron entregados a sus dueños porque tenían la factura de compra o la caja del aparato.

Corrales dijo que a la semana recibe un promedio de cinco a seis denuncias de robo de celulares. Sin embargo, la Autoridad de Telecomunicación y Transportes (ATT) informó que cada día, en promedio, los delincuentes roban 517 dispositivos móviles en el país, los cuales son “flasheados” para ser comercializados.

Corrales admitió que el promedio de robos de celulares en nuestra ciudad es mayor debido a que la mayoría no se denuncia. “Esto no quiere decir que no haya más, porque hay personas que no denuncian por el valor del aparato, o por cualquier otra circunstancia. Sin embargo, la Felcc va a continuar con los operativos”.

Añadió que quieren relacionar y detener no sólo al que tiene el aparato para comercializarlo, sino a los que roban estos aparatos.

Los ladrones esperan que su víctima se distraiga para arrebatarle el celular de las manos. “Pedimos cuidado, el delincuente roba cuando se usa el aparato de una forma descuidada, debe ser usado de forma segura, si lo va a usar se debe detener, ingresar un tienda y hablar con la espalda en la pared para que esté atento”, dijo.

La Policía continuará exhibiendo los celulares recuperados en la Felcc, las personas pueden acudir a esas instalaciones y reclamar su aparato con documentación.

DATOS

Entre 2010 y 2015. Las empresas telefónicas del país reportaron 781.173 equipos móviles robados, hurtados o extraviados

Cifra por departamentos. De esa cifra, La Paz es la ciudad donde más robos se registraron: 264.608 durante ese periodo, seguida de Santa Cruz con 199.928 y Cochabamba con 122.132 equipos.

POLICÍA RECOMIENDA ACUDIR A TÉCNICOS CERTIFICADOS

En junio, los técnicos de celulares denunciaron que también hay delincuentes que montan tiendas temporales para recuperar celulares, pero sólo reciben los celulares para robarlos. A los propietarios les indican que no encontraron repuesto, que vuelvan y, luego de un tiempo, desaparecen con los teléfonos.

El director de la Felcc, Jhonny Corrales, recomendó a la población que vaya a lugares certificados y conocidos.

Detalló que en la ciudad hay ciertos técnicos de celulares que no hacen cambio de IMEI debido a que es un delito. Sin embargo, los que realizan este trabajo tienen en sus tiendas letreros que indican que no se hace este cambio, dijo.

La Policía no cuenta con una base de datos actualizada sobre el robo o extravío de celulares.

Corrales indicó que es muy importante que el afectado denuncie el robo a las empresas telefónicas para bloquear el número y evitar que los ladrones cometan actos delictivos con el número telefónico.