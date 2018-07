Alcaldía define 5 proyectos para salvar la laguna Alalay

La Alcaldía de Cochabamba presentará hasta septiembre cinco proyectos a diseño final a la Contraloría General del Estado y al Comité de Recuperación y Preservación de la Laguna Alalay (Crempla), que demandarán una inversión de 100 millones de bolivianos para los siguientes años.

Los cinco proyectos son productos de la consultoría que realizó el municipio. Ya se hizo una primera presentación de manera conceptual que fue aceptada, explicó el presidente del Crempla, Eduardo Galindo.

El primer proyecto consiste en el mejoramiento de la toma de agua de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Abra en Sacaba.

“Esta es una tarea que tendrá que ejecutar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), porque no es nuestra jurisdicción. Este proyecto también es resultado de la reunión que mantuvieron hace tres años el gobernador Iván Canelas, el alcalde José María Leyes y la exministra Alexandra Moreira, por lo que existe un compromiso”, indicó Galindo.

El objetivo es que a partir de esta toma el agua de la planta se dirija a lo que sería el segundo proyecto, un humedal gigante. Éste estará ubicado en el sector este de la laguna y se encargará de mejorar la calidad del agua que ingresará.

El tercer proyecto consistirá en generar un blindaje en el sector sur de la laguna. “Se vio que es el lugar por donde entra mucha agua contaminada por las alcantarillas. Vamos a cerrar esto, pero de un modo que se pueda abrir en época de lluvia, para dejar entrar sólo agua de buena calidad”, agregó Galindo.

Como cuarta propuesta se construirá un sifón en el sector noroeste. La consultoría identificó que el espejo de agua está en pendiente y el punto más bajo se encuentra en esta zona. Es por este motivo, que cuando se registró la muerte de peces y hay malos olores se concentraron en este lugar.

El sifón permitirá drenar el agua las veces que sea necesario cuando se reporte un incremento en la contaminación del líquido.

LAGUNA TIENE DOS PROBLEMAS DE FONDO

Según el presidente del Crempla, Eduardo Galindo, se observan dos problemas de fondo, que si son resueltos se puede recuperar la laguna Alalay. El primero, es la falta de agua y el segundo es la contaminación del líquido elemento.

“El ingreso de agua desde el río Rocha es mucho menor que en años pasados. A esto se suma, que lo poco que ingresa está totalmente contaminado. Por esto, si se revierten estas situaciones se podrá mejorar la laguna. Pero, esto llega desde el río Rocha donde se necesita hacer un trabajo integral de intervención”, agregó el secretario de Gobernabilidad.

CONSIDERAN ALGAS COMO UN BENEFICIO A LA LAGUNA

Un cinturón de dos metros de algas prolifera en el agua de la laguna Alalay. Esto es considerado como positivo, siempre y cuando se evite la proliferación y se las coseche antes que de mueran y generen contaminación.

“Se llaman algas Lemna, se trata de una planta acuática que es un indicador de que la laguna está con buena salud. Absorben nutrientes, es decir, nitrógeno amoniacal y controlan el PH, que ahora está en siete, lo que es muy bueno”, explicó el presidente del Crempla.

No obstante, agregó que si las algas cubren la laguna, ya no sería positivo. Por este motivo, se tiene prevista una cosecha en las próximas dos semanas. “Se va a retirar las más viejitas para que no se pudran y se vayan al fondo de la laguna contaminando”, mencionó.

GOBERNACIÓN SUGIERE DRAGAR COMO PRIORIDAD

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, señaló que la prioridad en la laguna Alalay es realizar el dragado. De este modo, se podrá trabajar en el resto del vaso.

Ante esta situación, el presidente del Crempla, Eduardo Galindo, señaló que el resultado de la Consultoría indica que se debe dragar en seco. Por este motivo, se va a esperar mayor evaporación del agua para comenzar a trabajar en los sectores sin agua.

Por el momento, la laguna continúa en la misma situación. El agua está tan contaminada que cuando se arroja una piedra quedan burbujas en la superficie como si se tratara de lodo denso.

A esto se suma que el color del agua es marrón oscuro y muestra una apariencia totalmente enferma.