Arranca proceso contra fiscal Vera por audio de puente caído

A casi un año de su inauguración, en el Centro Automático de Despacho (CAD) del municipio no se realiza el monitoreo ni control de cámaras y tampoco hay plazo para la transferencia a la Policía. Ver más Cámaras de seguridad no son monitoreadas y Alcaldía no tiene fecha para la transferencia

Hace poco más de un mes Quillacollo vive una crisis municipal con la suspensión del alcalde electo Eduardo Mérida, procesado por la supuesta falsificación de su libreta militar y otras denuncias. Ver más Las claves para entender la crisis municipal de Quillacollo

Hoy inició el juicio oral de Elías C. (28) por el asesinato de Verónica Arnez Salazar (22), el 1 de junio de 2013. Esta persona también es acusada de acabar con la vida de otras mujeres, sin embargo... Ver más Inicia juicio oral de asesino en serie, familiares de cuatro víctimas piden justicia