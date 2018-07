Cámaras de seguridad no son monitoreadas y Alcaldía no tiene fecha para la transferencia

A casi un año de su inauguración, en el Centro Automático de Despacho (CAD) del municipio no se realiza el monitoreo ni control de cámaras y tampoco hay plazo para la transferencia a la Policía.

Tras que se evidenciara que en el lugar no hay personal, el secretario ejecutivo Alex Contreras, informó que el pasado 4 de julio se emitió un memorando para iniciar la transferencia de las cámaras para el uso de la Unidad de Tecnología Policial Preventiva e Investigativa (Utepi) como estipula la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, "no existe un plazo en el convenio (...) se están tomando los recaudos para que la Policía departamental tenga toda la administración de acuerdo a convenio, estos son detalles técnicos donde no existen plazos y no existen prisas", manifestó.

Contreras explicó que las cámaras están grabando desde noviembre y que la Policía puede acceder a las imágenes a través de un requerimiento.

#LTahora #Cochabamba

Desde la @gam_cochabamba aseguran que el Centro de Monitoreo de Cámaras, se encuentra en proceso de transferencia a la Policía y levantamiento de datos de las cámaras, por lo que no hay personal en el lugar. pic.twitter.com/dbHTIsTuLI — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 20 de julio de 2018

El CAD cuenta con cinco personas que están realizando el levantamiento de datos de las 200 cámaras y radio bases, de las cuales actualmente funcionan alrededor de 170. Las demás, más de 20 que se ubican en el centro de la ciudad, tienen problemas de interferencia.

El director de Movilidad Urbana, Ever Rojas, informó que se dispuso que todo el personal "trabaje en campo". "Estamos revisando una prueba en sitio de cada punto de video vigilancia, las cámaras de seguridad, tema eléctrico e incluso estamos haciendo relevamiento de las 29 torres", explicó el técnico César Cabrera.

En tanto, respeto a la denuncia del concejal Carlos Coca, sobre que no existiría la licencia para el uso de la frecuencia, Rojas manifestó que la Policía debe tramitar este requerimiento, mientras tanto, se tiene una licencia temporal.

Hace dos meses la Unidad de Tecnología Policial Preventiva e Investigativa (Utepi) pidió que se acelere este proceso para el bien de la población.