Canelas decide no reconocer a ningún alcalde de Quillacollo

Ante la situación que vive el municipio de Quillacollo, el gobernador Iván Canelas señaló que no van a reconocer a ninguno de los dos, Eduardo Mérida o Zacarías Jayta, como alcalde, sino que esperarán lo que dicte la justicia.

“La justicia es la que debe resolver este tema, no nos queda más. Ojalá pueda actuar con equilibrio y pedimos que se piense en la población de Quillacollo (...) Mientras la justicia no diga a quién reconocer como alcalde, la Gobernación no va a reconocer a nadie”, manifestó Canelas.

Sin embargo, el Gobernador indicó que la situación en Quillacollo es perjudicial para la Región Metropolitana Kanata y todo el departamento en general, debido a que no se sabe con quién coordinar o si quiera a quién mandar una carta para los proyectos.

“Hace una semana quería enviar una carta a Jayta por el tema del Centro de Drogodependientes, pero el lunes pensamos que ahora teníamos que mandar la carta a Mérida, ya no sabemos qué hacer. Al final decidimos esperar que esto se solucione, pero es algo que está perjudicando a todos”, comentó el Gobernador.

No obstante, ante todo expresó su preocupación por la situación que atraviesa el municipio. Además, instó a que se piense antes en el ciudadano.

“Parece ficción. Nos preocupa lo que está pasando. Dos alcaldes, dos jueces que se contradicen entre sí y el más perjudicado es el pueblo de Quillacollo”, lamentó la autoridad.

De todos modos, Canelas indicó que la fiesta de la Virgen de Urkupiña no puede cancelarse por este problema político. Al contrario, expresó la predisposición de la Gobernación en colaborar en lo que sea necesario para mejorar la coordinación de alguna manera.

DATOS

Cuestionada confianza en la justicia. El gobernador Iván Canelas lamentó que este tipo de acciones generen mayores problemas en la imagen de la justicia en Bolivia. No obstante, espera que la situación se pueda revertir lo antes posible y los actores judiciales actúen de la mejor manera posible.

Ven población dividida y siendo la más afectada. La autoridad departamental señaló que las víctimas de esta crisis son los pobladores que se ven sin obras, ni desarrollo humano en el municipio. A esto se suma, la división de la población entre los que apoyan al alcalde electo y los que apoyan al que surgió desde el Concejo Municipal.