Crisis en Quillacollo pisotea el voto de ciudadanos y se asemeja a “venganza”

Lorena Amurrio y Sabrina Lanza

La crisis municipal en Quillacollo es vista como una vulneración al voto del pueblo debido a que se busca imponer a un nuevo alcalde, Zacarías Jayta, a como dé lugar. A esto se suma que los concejales dejaron el bando por el que fueron elegidos para asumir la postura del Movimiento Al Socialismo (MAS), según la lectura que dieron varios analistas.

El pueblo quillacolleño eligió a Eduardo Mérida como alcalde de esta ciudad. Sin embargo, se utiliza a la justicia para emitir resoluciones aparentemente reñidas con la Constitución Política del Estado y, de este modo, se suspende a las autoridades. Esto es una muestra de desconocimiento del voto ciudadano, indican .

A esto se suma el hecho de que los concejales del Frente Para la Victoria decidieron dejar de lado el rótulo de opositores con el que fueron elegidos para estar cerca del MAS, ésta es otra forma de desconocer la voluntad del pueblo, manifiestan.

Todo esto lleva a una serie de consecuencias en las que la población es la más afectada. “En lugar de estar trabajando por el desarrollo humano del pueblo, se ven estas cosas”, manifestó el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Edwin Claros.

Asimismo, se nota un constante cambio de gabinete y jefes de unidades, por lo que los trámites están detenidos. “El Ejecutivo municipal está paralizado”, indicó el abogado y analista Rolando Tellería.

Y todo esto ocurre a un mes de la fiesta de la Virgen de Urkupiña, considerada la patrona de la integración. La Iglesia pidió que se tome en cuenta el mensaje de la “mamita” y las autoridades busquen llegar a un buen puerto y así resolver la crisis.

“No se está dando respuesta a las necesidades básicas de la población”, Rpte. Derechos Humanos, Edwin Claros. “Hay una burla del voto del pueblo. Se ha votado por un alcalde legítimo”, Abogada Rebeca Delgado.

1. ¿Qué provoca este entuerto legal en Quillacollo?

Edwin Claros.Pdte. Asamblea de Derechos Humanos: Son 13 años en los que se han cambiado nueve alcaldes. Parece que son más los intereses políticos que llevan a una situación de no avance de Quillacollo. Además, las instancias políticas están digitalizando a las autoridades judiciales, lo que está generando un entuerto y la crisis.

Rebeca Delgado. Abogada y excandidata alcaldía: El desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley. Además, la pugna de intereses políticos, sectoriales y personales. Lo que pasa en Quillacollo es a nivel nacional. Ya no les interesa hacer gestión municipal, sino ocupar todos los espacios de poder posibles.

Rolando Tellería. Abogado y analista político: Las decisiones del juez de partido de Sentencia Penal y Liquidador 1 tienen consecuencias funestas para el orden democrático, provocando, en grado sumo, agudos escenarios de ingobernabilidad municipal, induciendo a la violencia y el enfrentamiento entre los pobladores.

Lorenzo Flores. Abogado y exalcalde de Quillacollo (94-95): Lo está ocasionando una desinstitucionalización cada vez más aguda, es decir, la institucionalidad se está borrando con el codo, cuando las autoridades y la sociedad deberíamos construir institucionalidad para vivir en certidumbre y respeto de normas por parte de todos los ciudadanos.

2. ¿Qué vulneraciones a derechos se están cometiendo?

Edwin C.: Primero, el no respetar la voluntad política de las personas que votaron por un candidato. Por otro lado, está la falta de ética de los concejales que fueron elegidos por una opción política y aparecen en otra y, de este modo, desconociendo la voluntad popular de la gente.

Rebeca D.: Hay una burla del voto del pueblo. Se ha votado por un alcalde legítimo y que trabaje por el pueblo, pero están más preocupados en suspender al Alcalde, luego restituirlo. Entonces, están más perdidos en las pugnas de poder que en trabajar por la gestión municipal y la gente.

Rolando T.: La primera resolución del Juez de Sentencia Penal y Liquidador 1 vulnera flagrantemente el debido proceso. La segunda, la calidad de cosa juzgada y la firmeza que adquieren las decisiones judiciales, poniendo de manifiesto el calamitoso estado de la justicia sometida al poder político.

Lorenzo F.: Se están vulnerando los derechos y garantías que establece la Constitución. Se está atentando contra la voluntad soberana, porque la soberanía reside en el pueblo. Además de una acción de cumplimiento ilegal y arbitraria y con una celeridad increíblemente particular.

3. ¿Qué consecuencias causa el cambio arbitrario de autoridades?

Edwin C.: Una de las consecuencias es Urkupiña. Se trata de una de las fiestas más importantes para los cochabambinos y considerada de la integración. Pero lo más grave es que el coptamiento político, que está generando que no se dé respuesta a las necesidades básicas y no haya desarrollo humano.

Rebeca D.: Siempre hay un momento cúspide. Creo que ya llegó a este momento tope de perjuicio a la población y sus fiestas, esto debería llevarlos a la reflexión para buscar una gestión legítima y que rectifiquen conductas lo antes posible y todos hagan gestión por Quillacollo.

Rolando T.: Las consecuencias afectan horrorosamente a la población de Quillacollo. Hace más de un mes, tienen al ejecutivo municipal completamente inmovilizado con el cambio constante de alcalde y funcionarios. Las OTB, los barrios y la gente sufren sus terribles consecuencias.

Lorenzo F.: Trae graves perjuicios en la administración pública. Este régimen no ha permitido que las autoridades electas administren la gestión pública y satisfagan las necesidades del pueblo. Lo que ha hecho de manera sistemática es apoderarse del ejercicio municipal a través de golpes.

4. ¿Qué intereses llevan al MAS a usar la justicia para tomar la Alcaldía?

Edwin C.: Cuando hay personas que buscan ser elegidas sin tener compromiso moral con su organización, esto ocurre. Buscan algún beneficio a como dé lugar para satisfacer su ambición. Es una pena que se eligieran estas autoridades, porque se ve sólo un interés político.

Rebeca D.: Lo que le interesa al Movimiento Al Socialismo es copar todo espacio de poder, así sea grande o pequeño. Lo que quiere es que no exista oposición. Y mientras exista esto y autoridades que permitan todo esto van a seguir manipulando.

Rolando T.: Con estas acciones, el MAS va más allá de las amenazas vertidas días antes de las elecciones subnacionales, de no “trabajar con las autoridades elegidas de oposición”. Como que en “venganza”, pretendiendo dejar precedente provocan inestabilidad.

Lorenzo F.: Quillacollo es una ciudad importante del eje metropolitano, por tanto, es una región estratégica en términos de ejercicio del poder. Lo que están haciendo es asfaltar el camino para allanar la posibilidad de reproducir el poder con los organismos logísticos.