Emiten mandamiento de aprehensión y Mérida asegura que quieren detenerlo como sea

El juez Fernando Villarroel, presidente del Tribunal de Sentencia Primero de Quillacollo, dispuso hoy el mandamiento de aprehensión y declaró en rebeldía del alcalde suspendido Eduardo Mérida, quien no asistió a una audiencia de juicio oral en su contra por daño económico al municipio.

“No se ha hecho presente, ha tratado de justificar en base a un recibo y un billete electrónico en el que se señala que se ha ido a la ciudad de Sucre (...). Lamentamos esta actitud dilatoria del señor Mérida”, mencionó el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Víctor Osinaga, del Movimiento al Socialismo (MAS).

Ante esta situación, Mérida del Frente Para la Victoria (FPV), en contacto telefónico con Los Tiempos, aseguró que presentó un memorial ante el Juzgado de Quillacollo para justificar su inasistencia a la audiencia programada para hoy ya que se encuentra en Sucre presentando recursos contra su suspensión como máxima autoridad edil de Quillacollo. “Quieren detenerme como sea y esto es una represalia del MAS en mi contra”, dijo.

“A mí me sorprende porque yo he justificado mi viaje, no me estoy escapando. Yo vine a Sucre para presentar cuatro recursos respecto a mi suspensión como alcalde, para que se dé cumplimiento a la sentencia de la juez Olma Rojas”, agregó Mérida.

En este contexto, la autoridad edil suspendida dijo que mañana retornará a Cochabamba y que el lunes a primera hora se hará presente “de manera voluntaria” ante el juzgado de Quillacollo. Aseguró que no corresponde un mandamiento de aprehensión en su contra. “Aquí podemos evidenciar cómo los jueces responden al MAS”, añadió.

La autoridad fue suspendida por el Concejo Municipal el 8 de junio, luego de que el juez Elvis López aceptó una acción de cumplimiento de sentencia en primera instancia por la presunta falsificación del certificado de libreta militar de Mérida.

Sin embargo, Mérida presentó un amparo con el argumento de que fue destituido ilegalmente, ya que no contaba con ningún impedimento.

La jueza de garantías, Olma Rojas, dispuso su restitución el 13 de julio. Al retomar sus funciones, el demandante de la acción de cumplimiento, Álvaro Zamorano, presentó un recurso de queja en el juzgado de López.

De esta manera, el pasado miércoles, Mérida fue suspendido nuevamente por disposición del juez López, quien aceptó por segunda vez un recurso de queja contra la autoridad edil. Inmediatamente el Concejo Municipal sesionó de emergencia para designar nuevamente al concejal Zacarías Jayta del FPV y afín al MAS como alcalde suplente, quien asume las funciones desde ayer.