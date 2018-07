Jayta toma Alcaldía y Mérida activa tres acciones legales para volver

Quillacollo, una población que en 13 años ha tenido un “pasanaku” de alcaldes, vivió ayer una jornada marcada por la tensión por el retorno de Zacarías Jayta al municipio y el reclamo de Eduardo Mérida de seguir en el cargo por haber ganado las elecciones de 2015 con el 46 por ciento.

Una vez que las protestas cesaron, ambos se desafiaron a llevar el conflicto al plano legal. Mérida se apresta a que el Tribunal Constitucional Plurinacional dé última palabra sobre su restitución.

Eduardo Mérida ganó los comicios con el Frente Para la Victoria (FPV) y obtuvo seis de 11 concejales. En tanto que el MAS perdió y logró cuatro concejales. Los Demócratas tienen un concejal. Tres años después, el Alcalde no tiene el apoyo de los concejales de FPV, afronta 31 procesos y ayer no pudo entrar a su despacho.

Mérida dijo que no se rendirá y presentó dos denuncias contra el juez Elvis López, quien dispuso su alejamiento del cargo al admitir un recurso de queja para el cumplimiento de una sentencia en primera instancia por la presunta falsificación de su certificado de libreta militar. Las denuncias son por la impugnación a la resolución de suspensión y prevaricato.

Jayta tomó posesión y aseguró “estabilidad en la gestión para la festividad de la Virgen de Urkupiña”. Dijo estar dispuesto a trabajar 18 horas para garantizar el éxito de la fiesta más importante.

“Estoy impugnando la resolución nefasta del juez López, que si se me rechaza será derivada a Sucre y en una semana el Tribunal Constitucional debe manifestarse”, dijo Mérida. Luego interpuso una denuncia por prevaricato contra el juez en la Fiscalía.

El juez López fue trasladado de Tapacarí a Quillacollo, hace ocho años, por razones humanitarias a pedido de algunos vocales, porque vivía en condiciones precarias.

“Por otra parte, he pedido a la jueza Olma Rojas, que emitió mi restitución, que remita mi recurso de queja a Sucre para que en 72 horas se pronuncie el Tribunal”, agregó.

Jayta aseguró: “Ya no debería derivarse ningún recurso a la jueza, porque será el Tribunal Constitucional que verá el veredicto final, mientras nosotros cumplimos la acción de cumplimiento que ordenó la suspensión de Mérida”.

El Concejo Municipal ratificó su respaldo a Jayta. “Desde el Concejo está el apoyo para el alcalde suplente para hacer gestión en Quillacollo”, expresó la vicepresidenta María Juany Veizaga.

Ante la crisis, la gestión pública se ve afectada y organizaciones piden estabilidad. “Nosotros vamos a llamar a un cabildo, porque ya tenemos un alcalde electo que es Mérida. No tiene por qué entrar alguien más de manera irregular y retrasar toda la gestión”, sostuvo Benedicto Quispe, vicepresidente de Control Social.

Por el contrario, el presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Iván Herrera, afirmó: “Jayta cuenta con el respaldo legítimo de la población. Queremos estabilidad y Mérida no cumplió esto”.

Dos procesos contra juez. El alcalde, Eduardo Mérida, presentó dos procesos contra el juez López por emitir resoluciones contrarias a la Constitución.

JAYTA RESTITUIRÁ A SU “EQUIPO”

El alcalde suplente de Quillacollo, Zacarías Jayta, declaró que el “equipo de trabajo consolidado” que formó en la gestión que cumplió durante la primera suspensión de Eduardo Mérida volverá a la Alcaldía.

“Estaremos con el equipo que formamos y no se afectará a los sindicalizados, sólo se despidió a quienes están comprometidos con la corrupción”, expresó. Los cinco secretarios posesionados por Mérida serán destituidos.

JUSTICIA “PARCIALIZADA” Y JUECES PRESIONADOS

El presidente del Colegio de Abogados de Quillacollo, Filmer Vargas, manifestó que la deficiente administración de justicia ocasionó la crisis e inestabilidad municipal. “Son once alcaldes en 14 años, se trata de una crisis de inestabilidad que ocasiona serios prejuicios a Quillacollo, no hay progreso, no hay ejecución de obras, y la población es la más afectada”, dijo. Acotó que la justicia se ve parcializada, salvo algunos jueces, pero la presión sobre ellos persiste. “Se ve que muchos jueces están siendo presionados por el MAS, tanto en Quillacollo como en todo el país, eso ya es algo muy evidente”, dijo.

El alcalde suspendido, Eduardo Mérida, manifestó que la jueza Olma Roja, quien dictó su restitución, recibió presiones de autoridades. “Se ha visto que altos funcionarios del Órgano Judicial desfilaron por la oficina de la jueza que me restituyó”, expresó. Entre ellos, nombró a la representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño. Sin embargo, la funcionaria descartó esto y dijo que estaba en Ivirgarzama.

En cuanto a las resoluciones de restitución y suspensión de Mérida, señaló: “Éstas están en competencia del Tribunal Constitucional”. Añadió que el juez Elvis López que suspendió a Mérida no presenta denuncias en su contra.