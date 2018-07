Gobernación promulga 266 leyes en tres años

Esta tarde el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, debe prestar su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia interpuesta por el concejal Sergio Rodríguez (MAS). Ver más Leyes está citado hoy a declarar por el desayuno escolar 2018

El gerente general de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Quillacollo Ltda, Mirko Cabrera, aclaró hoy que el monto que desfalcó el exoficial y exjefe de agencia Gustavo. M. P. (35) de créditos es de... Ver más ​Cooperativa Quillacollo aclara que monto de desfalco es de Bs 440 mil y refuerza control en créditos

El concejal Sergio Rodríguez del Movimiento Al Socialismo considera como una "burla" la suspensión por 24 días sin goce de haberes de la intendenta Luz Rojas por presunta designación ilegal. En su... Ver más Concejales del MAS cuestionan que sólo se suspenda a la Intendenta