Faltan médicos y administrativos en el Hospital del Sur

El director del Hospital del Sur, Rodolfo Mena, identificó falta personal administrativo en el nuevo Hospital del Sur, ubicado en La Tamborada. En tanto, que el responsable del municipio también llamó la atención sobre la falta de ítems de salud

El mayor problema es la falta de personal administrativo y también ítems de salud.

"Vemos la falencia de personal administrativo y trabajadores manuales que se necesita. El mismo director del hospital explicó que hay dificultades en la alimentación de los pacientes y el lavado de ropa. Además, el ascensor no está todavía habilitado y recién van a designar un administrador", señaló Mena.

Sin embargo la dirección del hospital dijo que también hacen falta algunos médicos más. Ante esta situación, Mena dijo que se hará la solitud paulatina según el crecimiento del centro de salud.

Entre otras preocupaciones estaría la dotación de insumos para los pacientes, quienes optan por comprarlos por su propia cuenta.

"No hay personal para la cocina y la alimentación estaría llegando de una empresa externa y no se conocen las condiciones. A esto se suma que existe una serie de insumos que faltan y no permiten el verdadero desarrollo de la atención del hospital. Pedimos a la alcaldía de Cercado que cumplan con la contraparte que les corresponde", manifestó el diputado del MAS, Ademar Valda.