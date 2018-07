Mérida “gobierna” desde la plaza y despidos suman a 80

Eduardo Mérida, el alcalde suspendido de Quillacollo por una acción de cumplimiento por la presunta falsificación de su libreta militar, decidió “gobernar” desde la plaza 14 de Septiembre.

Ayer, sentado en una silla tapizada y en un escritorio sobre el que descansa un cartel con el letrero de “alcalde”, ejerció sus funciones.

“No me dejan entrar a mi oficina, me han suspendido por segunda vez y de la manera más ilegal (…) por que un juez hizo caso al MAS cuando yo no tengo ninguna de las cinco causantes de impedimento que dice la ley”, dijo, mientras recolectaba firmas en su apoyo en cuatro cuadernos.

La escena inédita de un alcalde gobernando desde una plaza se debe a una serie de sucesos que atraviesa Quillacollo, que desde hace 14 años ha tenido nueve alcaldes.

En el último mes, el municipio fue dirigido por dos alcaldes, primero por Eduardo Mérida (FPV) y luego por Zacarías Jayta (FTV y afín al MAS). Además, 40 funcionarios renunciaron, otros 80 fueron despedidos y se contrató a 135 personas.

La inestabilidad municipal y falta de institucionalidad ocasionaron una gestión deficiente que presenta un 16 por ciento de ejecución presupuestaria.

“En promedio, 80 fueron retirados por que no cumplían sus funciones”, informó el director de Recursos Humanos, Gerson Escalera.

Acotó que los repentinos cambios de personal generaron “la falta de coordinación y cortes en la gestión”.

Los concejales Antonio Montaño (FPV) y María Juany Veizaga (MAS) argumentaron que el cambio de alcaldes se atribuye a “hechos de corrupción y falta de gestión”.

“Recién en junio aprobamos los 97 proyectos vencidos y por pagar que nos ha derivado el exalcalde Mérida”, comentó Veizaga.

En tanto el concejal Montaño resaltó la división política como causante de una mala gestión. “No podemos defenestrar a una sigla política porque se frena el desarrollo, por eso nosotros vamos a coordinar con el Movimiento Al Socialismo”, comentó. Aseguró que con Jayta existe alianza entre Concejo y el Ejecutivo.

DATOS

80 funcionarios fueron retirados. Según el nuevo director de Recursos Humanos de Quillacollo, Gerson Escalera, los funcionarios de la gestión de Eduardo Mérida “no cumplían funciones”.

15 días demoraron las nuevas designaciones. La revisión de hojas de vida para la designación de 135 ítems de funcionarios públicos demoró 15 días. Tras su designación, trabajaron 20 días y, tras ser restituido Mérida, dejaron sus funciones. Luego, al ser suspendido Mérida por segunda vez, retornaron.