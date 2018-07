Condenan al asesino de Verónica a 30 años de cárcel en El Abra

Alegría y emoción hasta las lágrimas causó la sentencia de 30 años de cárcel que dictó el Tribunal Cuarto de Sentencia para Elías Calvimontes Vásquez (30), por el asesinato de Verónica Arnez Salazar (22), el 1 de junio de 2013. El delincuente estuvo prófugo durante cinco años y fue encontrado.

Pero Calvimontes también fue acusado por los asesinatos de Liliana Choque Aguilar (15), Marianela Orellana (15) y Jessica Vía Villavicencio (16), todas del valle alto, muertas entre 2007 y 2008 de la misma forma que Verónica, con golpes de piedra en la cabeza y rostro. Por estos casos fue declarado inocente o absuelto.

“Ay maldito, cómo me lo has matado a mi hija”, dijo en llanto la madre de Verónica, Margarita Salazar (55), después de conocer la sentencia. Cuando lo aprehendieron, se quedó todo el día en la Felcc para cerciorarse de que no huya de nuevo. “Contento (por la sentencia), pero no me quiero emocionar mucho, porque ellos van a apelar. Todavía falta”, dijo el hermano de Verónica, Ariel Arnez.

La llamada a la 1:20 del 1 junio que Verónica hizo desde el celular de Calvimontes y la factura de carguío de gas del taxi con placa 219 RCE a su nombre, encontrada en el lugar donde fue hallado su cuerpo sin vida, fueron fundamentales para determinar que el sentenciado era responsable del asesinato de la joven. Pero además el cuerpo de la víctima fue abandonado en la zona del Frutillar, a unas cuadras de donde vive el ahora sentenciado. Estas pruebas documentales no existían en los otros casos.

Después de matar a Verónica, Calvimontes huyó a Chile y en 2015 retornó a al país para radicar en Santa Cruz, donde violó a una mujer, por lo que retornó a Cochabamba. Para no ser encontrado, no salía de su casa ni renovó su carnet.

ESPERARON 5 AÑOS PARA LA SENTENCIA

Desde la muerte de la enfermera, su familia hizo varios sacrificios para hallar al asesino, pagó investigadores privados, indagaban en Facebook e iban con las fotografías de la víctima y su asesino a todas partes.

Gastaron gran cantidad de dinero y ,a pesar del tiempo transcurrido sin hallar al responsable, no se rindieron. Ahora respiran más aliviados, pero la muerte de Verónica les dolerá toda la vida.

FAMILIARES DE OTRAS VÍCTIMAS SIGUIERON EL PROCESO

A pesar de que Elías Calvimontes (28) fue liberado por las muertes Liliana Choque Aguilar (15), Marianela Orellana (15) y Jessica Vía Villavicencio (16), entre 2007 y 2008, los familiares de estas mujeres llegaron ayer al inicio del juicio oral de Elías por la muerte de Verónica Arnez, y estuvieron presentes durante los tres días que duró el proceso.

Todos ellos rompieron en llanto al conocer la sentencia y sintieron alivio por la muerte de sus familiares. “En la justicia que se está haciendo a Verónica, siento que también se la está haciendo a mi hija. ¡Que pague ese maldito!”, dijo la madre de Marianela, Betty Orellana.

“Mi madre quedó destrozada con la muerte de mi hermana, ahora le voy a llevar la noticia. Por falta de recursos nosotros no hemos podido seguir el proceso”, dijo la hermana de Jessica, Romina Vía. El padre de Lilian, Julián Choque (65), no estuvo ayer, pero se presentó el primer día de audiencia con esperanza de justicia.