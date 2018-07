Legisladores hallan 20 obras de “Evo cumple” con defectos

Cochabamba es el departamento que más recursos ha recibido del programa Bolivia cambia, Evo cumple, entre 2007 y 2018, con 3.753 de 15.657 millones de bolivianos, según el último informe de Comunica Bolivia. Sin embargo, en el eje metropolitano hay al menos 100 millones de bolivianos de inversión cuestionados de obras inconclusas o con defectos.

El hospital y centro oftalmológico de Parotani, en el municipio de Sipe Sipe, es el ejemplo más reciente de las obras del programa nacional con problemas y sin fiscalización.

El nosocomio, inaugurado hace cinco años como un centro de referencia y atendido por médicos cubanos, está a punto de derrumbarse. En tanto, la unidad educativa Evo Morales aún no se estrena y ya tiene rajaduras.

La asambleísta departamental Lineth Villarroel (Demócrata) solicitó informes al Sedes, a la Gobernación y al Gobierno sobre el mal estado del hospital que demandó una inversión de 6 millones de bolivianos. El Concejo Municipal pidió una auditoría, pero aún espera respuesta de la alcaldesa María Heredia (MAS).

En Quillacollo se han identificado 10 obras con deficiencias con una inversión que supera los 60 millones de bolivianos. El alcalde suspendido, Eduardo Mérida, citó como el peor ejemplo el puente Canes, que se construyó para 25 años, se entregó en 2013 y “está totalmente rajado”.

En Cochabamba, el concejal Edwin Jiménez (Único) realiza un seguimiento de las obras de “Evo cumple”, desde la anterior legislatura. Ha identificado más de una veintena como el Hospital Modelo del Norte con 5,4 millones, que se entregó en 2012 con observaciones y hasta ahora no funciona.

Luego, está la Escuela de Bellas Artes con 13,1 millones de bolivianos que tiene hundimientos y grietas. Otro caso es el Mercado Campesino Coraca con 7,8 millones y la terminal interprovincial con 6,3 millones de bolivianos.

La UPRE

El programa Bolivia cambia, Evo cumple fue creado en 2007, con el Decreto Supremo 29091, para apoyar la implementación de proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social. Depende del Ministerio de la Presidencia y se opera a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y se financia con aportes de la cooperación internacional y el Tesoro General de la Nación.

Lineth Villarroel manifestó que la fiscalización de los proyectos del programa es compleja, porque la UPRE no tiene representante en Cochabamba.

Se trata de una institución que no entrega los documentos a las alcaldías, por lo que éstas se “lavan las manos”. A ello se suma, que los asambleístas tienen que inspeccionar los proyectos en momentos en los que no están trabajando, porque no es parte de sus competencias.

Anunció que esta gestión fiscalizarán 15 proyectos estratégicos, que se eligieron de la investigación del senador Oscar Ortiz.

La asambleísta Jacqueline Pozo (MAS) expresó que en el caso del hospital de Parotani hay que ver cómo se financió y si la Alcaldía dio recursos tiene que fiscalizar.