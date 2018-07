Trabajadores de obras públicas de Quillacollo cumplen paro de 24 horas por despidos

COCHABAMBA |

Trabajadores del Sindicato de Obras Públicas de la Alcaldía de Quillacollo cumplen hoy un paro de 24 horas exigiendo la reincorporación de 26 personas que fueron despedidas de forma injustificada, informó el dirigente del sector, Mario Flores.

"El reglamento interno dice claramente que si existe algún problema con los trabajadores estos deben someterse a un proceso administrativo. Pero en este momento están retirando, sin justificativo", denunció.

El representante adelantó que solicitaron una reunión con el alcalde suplente Zacarías Jayta para superar el conflicto, caso contrario radicalizarán sus medidas de presión.

"Entre los despedidos tenemos madres de familia, padres progenitores y trabajadores antiguos a los que les falta un año o menos para su jubilación", precisó.

Flores aclaró que sostuvieron un encuentro con Jayta, en cuanto asumió el cargo, donde la autoridad edil se comprometió a respetar la "estabilidad laboral".

Ricardo Bustamante, un afectado relató que recibió la nota de despido con sorpresa debido a que recientemente había sido reincorporado tras ganar un amparo al alcalde destituido Eduardo Mérida.

"He ganado un juicio para volver a mi puesto de trabajo y ahora me entero que el jefe del personal no quiere acatar el fallo", indicó.

La protesta, que inició en ambientes de Obras Públicas, se trasladó a puertas del edificio municipal donde se instaló un bloqueo.

El dirigente anunció que si las autoridades municipales no atienden su demanda en próximas horas, el sector se declarará en huelga de hambre y convocarán a un paro de 48 horas.

80 funcionarios fueron despedidos de la Alcaldía de Quillacollo desde que Jayta asumió la silla edil, precisó el director de Recurso Humanos, Gerson Escalera a tiempo de puntualizar que el alejamiento se debe a que "no cumplían sus funciones".